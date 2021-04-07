Затриманого у Криму Єсипенка знову вивозили на слідчі дії без незалежного адвоката – Ладін

Затриманого ФСБ Росії в анексованому Криму позаштатного співробітника Радіо Свобода (проєкт Крим.Реалії) Владислава Єсипенка 7 квітня вивозили на слідчі дії з СІЗО Сімферополя без участі захисту. Про це Крим.Реалії повідомив адвокат Єсипенка за згодою Олексій Ладін, якому стало відомо про це від працівників адміністрації слідчого ізолятора. У середу він планував відвідати Єсипенка.

За словами захисника, ці дії можуть свідчити про продовження тиску на журналіста, оскільки напередодні Владислав Єсипенко заявив, що він відчув на собі тортури і погрози вбивством із боку співробітників ФСБ Росії, відмовився від послуг адвоката за призначенням Віолетти Сінєглазової і підтвердив, що хоче, щоб його інтереси представляли незалежні адвокати.

«Можливу подальшу відмову від незалежних адвокатів він просив розцінювати як зроблену під примусом. У зв’язку з викладеним є підстави вважати, що на Єсипенка знову чиниться тиск. Всі слідчі дії, проведені без моєї участі, є неприпустимими доказами», – сказав Ладін.

Офіційної інформації від російських силових структур про слідчі дії щодо Владислава Єсипенка немає.

Напередодні стало відомо, що заарештований в окупованому Криму позаштатний співробітника Радіо Свобода Владислав Єсипенко заявив про тортури на засіданні підконтрольного Росії Верховного суду 6 квітня. Суд залишив його під вартою. Це було перше засідання, на яке пустили незалежних адвокатів.

Президент Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода Джеймі Флай заявив, що РВЄ/РС обурене даними про тортури, застосовані проти Єсипенка.