Свідчення про тортури арештованого ФСБ в Криму фрілансера Радіо Свобода Єсипенка: «мозок закипав»

Незалежні адвокати надали редакції Крим.Реалії заяву позаштатного кореспондента Радіо Свобода, якого ФСБ Росії заарештувала в окупованому Криму Владислава Єсипенка. У ній він описує обставини арешту і знущання, яких зазнав. Редакція публікує його розповідь.

На 28-й день після затримання в окупованому Криму фрілансер Радіо Свобода (проєкт Крим.Реалії) Владислав Єсипенко зміг побачитися із незалежними адвокатами.

Це сталося 6 квітня на засіданні підконтрольного Росії Верховного суду Криму, де розглядалася апеляція на арешт Єсипенка. На цьому суді Владислав заявив, що всі його свідчення були отримані під тортурами і тим самим заперечив те, що було поширене державними російськими телеканалами як його зізнання.

Написану від руки заяву про катування Владислав Єсипенко передав адвокатам, а вони надали її редакції Крим.Реалії.

Я, Владислав Єсипенко, повертаючись на своєму авто із Сімферополя до Алушти, був затриманий співробітниками ФСБ Росії. В результаті обшуку в мою машину Skoda Fabia була підкинута граната співробітниками ФСБ.

Після обшуку я відмовився показувати будь-які документи, але мені сказали, що мене зараз відвезуть в інше місце, де я все підпишу.

Потім мені надягли мішок на голову, посадили в машину і привезли приблизно через годину в якийсь підвал без вікон.

У цьому підвалі співробітники ФСБ (всі вони були в балаклавах) силоміць роздягнули догола (я колись читав, що в концтаборах нацистів, щоб жертва втрачала здатність до опору, теж роздягали догола).

Потім мене поклали на підлогу і на вуха накинул дві петлі, дроти від яких йшли до предмета, схожого на армійський польовий телефон ТА-57. Потім по дротах пустили струм.

Біль був дуже сильний, очі вибухали вогнями, а мозок наче закипав. Від такого болю я готовий був зізнатися у чому завгодно і підписати будь-які папери.

Усю ніч мене катували, ставлячи запитання типу: чи не пов'язаний я зі спецслужбами України?

У перервах мене водили в туалет, давали попити води. Тортури струмом змінювалися побиттям мене співробітниками ФСБ. Причому в голову вони не били, а намагалися бити в живіт, по ногах і в пах.

До ранку я дав свідчення на камеру і підписав якісь документи.

Наступного дня мене без адвоката повезли на слідчі дії в районі міста Армянськ, де мені вказали на схрон, де я нібито підібрав гранату. Все це знімалося на відео.

Далі мені співробітники ФСБ пояснили, що я не повинен наймати приватних адвокатів, інакше мене знову катуватимуть, тільки дроти зі струмом будуть приєднувати ні до вух, а до геніталій.

До сьогодні, зважаючи на тиск на мене, я не міг змінити адвоката і змушений був підписувати проти себе свідчення.

16 березня в Центрі громадських зв'язків ФСБ Росії повідомили, що затримали 10 березня в Криму Владислава Єсипенка за збір інформації «в інтересах спецслужб України». Як стверджують у ФСБ, Єсипенко «здійснював фото- і відеофіксацію місцевості, об'єктів життєзабезпечення і місць масового перебування людей на території Криму».

Незалежних адвокатів до Владислава Єсипенка не допустили. Підконтрольний Кремлю суд відправив Єсипенка під арешт до 11 травня.

Зате отримані під катуваннями свідчення Єсипенка записав на відео російський державний телеканал «Крым 24».

На відео, опублікованому на сайті «Крым 24», Владислав Єсипенко підтвердив, що знімав на півострові для проєкту Крим.Реалії, також він сказав, що нібито дублював відзняте відео українським спецслужбам.

Фрілансер Радіо Свобода (проєкт Крим.Реалії) Владислав Єсипенко висвітлював соціальну та екологічну проблематику, знімав опитування кримчан.

Ось добірка відео, знятих Єсипенком на півострові.

Служба зовнішньої розвідки України на інформацію ФСБ про співпрацю Владислава Єсипенка з українськими спецслужбами повідомила Крим.Реалії, що «не коментує провокації російських спецслужб».

«Така пропагандистська акція напередодні річниці окупації Криму – це зручний привід для відволікання уваги населення від численних внутрішніх проблем півострова», – додали пізніше у пресслужбі СЗР України.

Прокуратура АРК повідомила про те, що українські правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом затримання і арешту в Криму Владислава Єсипенка.​

МЗС України вимагало допустити до затриманого в Криму Владислава Єсипенка незалежного адвоката.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що українська влада має намір чинити тиск на Росію для звільнення Владислава Єсипенка.

Президент Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода Джеймі Флай вимагає негайно звільнити Єсипенка з-під варти.