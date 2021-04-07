Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
07 квітня 2021, Київ 17:06
Новини | Політика

Апеляційний суд залишив Семенченка під вартою

Семен Семенченко на засіданні заявив, що не визнає себе винним

Київський апеляційний суд ухвалив рішення залишити під вартою колишнього народного депутата Семена Семенченка, якого підозрюють в причетності до створення «приватної військової компанії».

«7 квітня 2021 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу, подану стороною захисту на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 26 березня 2021 року, якою задоволено клопотання слідчого в особливо важливих справах першого відділу Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київської області та застосовано до підозрюваного С. запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 24 травня 2021 року включно», – повідомила у середу пресслужба Київського апеляційного суду.

Сам Семенченко на засіданні заявив, що не визнає себе винним.

Днями Київський апеляційний суд також залишив без змін запобіжний захід іншому підозрюваному у створенні та участі воєнізованого збройного формування Євгену Шевченку. Останній вважає справу проти нього «помстою влади».

Читайте також: Справа про «ПВК Семенченка» не є переслідуванням патріотів – Баканов

24 березня Служба безпеки України заявила, що припинила діяльність незаконного збройного формування, так званої «приватної військової компанії», діяльність якої була спрямована на підготовку до здійснення тяжких злочинів, у тому числі проти основ національної безпеки.

За даними слідства СБУ, організаторами діяльності групи були колишній народний депутат України Семен Семенченко і агент Національного антикорупційного бюро Євген Шевченко.

У спецслужбі стверджують, що Семенченко і Шевченко в 2018 році організували та здійснили реєстрацію на території однієї з іноземних держав приватної військової компанії. СБУ інкримінує Семенченку «той факт, що він створив на території України і з 2018 року очолював, забезпечував спорядженням разом із Шевченко незаконне збройне формування (НВФ)».

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG