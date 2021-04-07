Апеляційний суд залишив Семенченка під вартою

Київський апеляційний суд ухвалив рішення залишити під вартою колишнього народного депутата Семена Семенченка, якого підозрюють в причетності до створення «приватної військової компанії».

«7 квітня 2021 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу, подану стороною захисту на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 26 березня 2021 року, якою задоволено клопотання слідчого в особливо важливих справах першого відділу Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київської області та застосовано до підозрюваного С. запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 24 травня 2021 року включно», – повідомила у середу пресслужба Київського апеляційного суду.

Сам Семенченко на засіданні заявив, що не визнає себе винним.

Днями Київський апеляційний суд також залишив без змін запобіжний захід іншому підозрюваному у створенні та участі воєнізованого збройного формування Євгену Шевченку. Останній вважає справу проти нього «помстою влади».

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24 березня Служба безпеки України заявила, що припинила діяльність незаконного збройного формування, так званої «приватної військової компанії», діяльність якої була спрямована на підготовку до здійснення тяжких злочинів, у тому числі проти основ національної безпеки.

За даними слідства СБУ, організаторами діяльності групи були колишній народний депутат України Семен Семенченко і агент Національного антикорупційного бюро Євген Шевченко.

У спецслужбі стверджують, що Семенченко і Шевченко в 2018 році організували та здійснили реєстрацію на території однієї з іноземних держав приватної військової компанії. СБУ інкримінує Семенченку «той факт, що він створив на території України і з 2018 року очолював, забезпечував спорядженням разом із Шевченко незаконне збройне формування (НВФ)».