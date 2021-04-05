Суд залишив без змін запобіжний захід Євгену Шевченку

Київський апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід одному з підозрюваних у створенні та участі воєнізованого збройного формування. Про це повідомила пресслужба суду.

«5 квітня 2021 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду розглянула апеляційні скарги, подані стороною захисту та прокурором на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 26 березня 2021 року, якою задоволено клопотання слідчого в особливо важливих справах першого відділу Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київської області та застосовано до підозрюваного Ш. запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 24 травня 2021 року включно з визначенням альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави у розмірі 5 000 000 гривень», – мовиться в повідомленні.

У суді зазначили, що ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 26 березня 2021 року залишено без змін, апеляційні скарги сторони захисту та прокурора – без задоволення.

Як можна зрозуміти з обставин справи, йдеться про Євгена Шевченка.

30 березня Євген Шевченко, який разом із колишнім депутатом Верховної Ради Семеном Семенченком є фігурантом справи про створення «приватної військової компанії», вийшов зі слідчого ізолятора і перебуває вдома.

«Я від усього серця хочу подякувати тим своїм друзям, що не відвернулися в лиху годину, і всім тим небайдужим людям, які, піклуючись про мою долю, допомогли зібрати величезну суму застави у розмірі 5 мільйонів гривень. Завтра ранком у мене апеляція – прокурори будуть вимагати скасування застави і тримання мене під вартою у СІЗО. Знаю, що наказ на те, аби закрити мене будь-якою ціною, прийшов від конкретної особи з Офісу президента України», – написав Шевченко у фейсбуці, не конкретизувавши прізвище цієї особи.

24 березня Служба безпеки України заявила, що припинила діяльність незаконного збройного формування, так званої «приватної військової компанії», діяльність якої була спрямована на підготовку до здійснення тяжких злочинів, у тому числі проти основ національної безпеки.

За даними слідства СБУ, організаторами діяльності групи були колишній народний депутат України Семен Семенченко і агент Національного антикорупційного бюро Євген Шевченко.

У СБУ заявили, що після проведення експертиз та інших слідчих дій будуть висунуті нові підозри.

У спецслужбі стверджують, що Семенченко і Шевченко в 2018 році організували та здійснили реєстрацію на території однієї з іноземних держав приватної військової компанії. СБУ інкримінує Семенченку «той факт, що він створив на території України і з 2018 року очолював, забезпечував спорядженням разом із Шевченко незаконне збройне формування (НВФ)».