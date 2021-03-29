СБУ затримала ще одного фігуранта у справі Семенченка – джерело

Служба безпеки України затримала ще одного фігуранта у провадженні щодо створення приватної військової кампанії, підозрюваним у якій є, зокрема, колишній народний депутат Семен Семенченко. Про це Радіо Свобода повідомило джерело у правоохоронних органах.

За даними джерела, сьогодні підозрюваному суд повинен обрати запобіжний захід.

26 березня Печерський суд Києва заарештував на два місяці, до 24 травня (без можливості внесення застави), ексдепутата Семена Семенченка у справі про створення незаконної приватної військової компанії (ПВК).

Семенченко заявив, що ніякої незаконної діяльності не вів, а ця справа – «провокація російських спецслужб, які ввели в оману СБУ».

Перед тим суд також заарештував до 24 травня іншого фігуранта справи Євгена Шевченка.

Служба безпеки України ввечері 24 березня повідомила, а 25 березня надала додаткові деталі про діяльність так званої «приватної військової компанії». Організаторами у відомстві називають колишнього народного депутата Семена Семенченка та Євгена Шевченка, відомого як «агент НАБУ».

Їм інкримінують статтю 260 Кримінального кодексу України (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань).

Євген Шевченко звинувачення СБУ також відкинув і заявив, що жодних злочинів не скоював. Шевченко визнає, що восени 2018 року мав намір стати інвестором створення охоронної компанії для роботи в Сирії та Афганістані з охорони об’єктів та супроводження конвоїв за контрактами Державного департаменту США. Утім, наполягає, згорнув цю ідею вже за кілька місяців. Він додає, що не має стосунку до знайденої СБУ зброї та готовий пройти поліграф.