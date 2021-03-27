Підозрюваного у справі про «ПВК» ексдепутата Семенченка госпіталізували – адвокат

Заарештований колишній народний депутат Семен Семенченко, який проходить підозрюваним у справі про створення незаконної приватної військової компанії, наразі госпіталізований, повідомив у фейсбуці його адвокат Влад Добош.

«До Семена Семенченка в лікарню не пускає конвой, а конвою наказав якийсь начальник, мотивуючи, що субота – вихідний день і у них інструкція. Раз так, то у нас КПК і ст. 397 КК. Подав заяву про втручання в роботу захисника», – повідомив адвокат.

Причини госпіталізації адвокат не вказав.

26 березня Печерський суд Києва заарештував на два місяці, до 24 травня (без можливості внесення застави), ексдепутата Семена Семенченка у справі про створення незаконної приватної військової компанії (ПВК).

Семенченко заявив, що ніякої незаконної діяльності не вів, а ця справа – «провокація російських спецслужб, які ввели в оману СБУ».

Перед тим суд також заарештував до 24 травня іншого фігуранта справи Євгена Шевченка.

Служба безпеки України ввечері 24 березня повідомила, а 25 березня надала додаткові деталі про діяльність так званої «приватної військової компанії». Організаторами у відомстві називають колишнього народного депутата Семена Семенченка та Євгена Шевченка, відомого як «агент НАБУ».

Їм інкримінують статтю 260 Кримінального кодексу України (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань).

Євген Шевченко звинувачення СБУ відкидає і заявляє, що жодних злочинів не скоював. Шевченко визнає, що восени 2018 року мав намір стати інвестором створення охоронної компанії для роботи в Сирії та Афганістані з охорони об’єктів та супроводження конвоїв за контрактами Державного департаменту США. Утім, наполягає, згорнув цю ідею вже за кілька місяців. Він додає, що не має стосунку до знайденої СБУ зброї та готовий пройти поліграф.