СБУ проти Семенченка і Шевченка. Стали відомі деталі справи та позиція підозрюваних

Служба безпеки України підозрює Семена Семенченка та Євгена Шевченка у створенні незаконної приватної військової компанії, яка була спрямована на підготовку до вчинення тяжких злочинів, зокрема проти основ національної безпеки. Хто такий Шевченко і як він пов’язаний із Семенченком? Чому СБУ почало проти них розслідування? На яких підставах їм оголосили підозру? Що загрожує Семенові Семенченку та Євгенові Шевченку внаслідок обвинувачення? Що кажуть самі підозрювані? Радіо Свобода знайшло відповіді на ці запитання.

Євген Шевченко

Відомий як інформатор, який передав до НАБУ дані про кількох осіб, які хотіли за хабарі закрити справи в бюро або влаштуватися туди на посаду. За його словами, він брав участь у двох десятках оперативних розробок бюро. Офіційно Шевченко мав статус особи, що надала згоду на конфіденційне співробітництво з правоохоронним органом, і ніколи не був співробітником НАБУ.

Крім того, Шевченко заявляв, що причетний до постачання запчастин на заводи концерну «Укроборонпром». Журналісти-розслідувачі Bihus.info заявляли, що Шевченко «допомагав фігурантам «справи Гладковського» отримувати потрібні документи з НАБУ.

До 2008 року Євген Шевченко працював торговим представником, а також бізнес-тренером з лідерства, менеджменту та продажів у корпорації «Бізнес-майстер»

До 2014 року, за словами Шевченка, він займався автомобільним бізнесом.

Наприкінці 2013 року–на початку 2014-го був учасником Революції гідності.

У 2014 році став добровольцем, воював на сході України у складі батальйону «Донбас».

Того ж року брав участь у виборах до Верховної Ради по мажоритарному округу на Житомирщині, але мандату не здобув.

2015 року повернувся з фронту. Від того часу, за словами Шевченка, він займається бізнесом, пов’язаним із купівлею та продажем земельних ділянок.

Також 2015-го балотувався до в Київради, але знову виборів не виграв.

Семен Семенченко

Відомий командир добровольчого батальйону «Донбас». Майор запасу Національної гвардії України. Колишній депутат Верховної Ради 8-го скликання від політичної сили «Самопоміч». Був першим заступником голови парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони. У 2019 році вийшов з партії «Самопоміч».

До 2014-го – Костянтин Ігорович Грішин. До цього року біографічні відомості про Грішина (Семенченка) є фрагментарними та можуть містити неточності.

Із 1998 до 2004 року обіймав посаду голови виконкому ГО «Народний рух за соціально-економічне та духовне відродження». Був засновником та редактором газет «Севастопольський вісник» та «Наша севастопольська правда».

У 2000–2014 роках був засновником компанії «Нове супутникове телебачення».

У 2013–2014 брав участь у Революції гідності.

У 2014–2015 роках – командир добровольчого батальйону «Донбас», брав участь у бойових діях в АТО.

Із 2015 року – один зі співзасновників громадського об’єднання «Українська військова організація».

2016–2017 роки – один із організаторів торговельної блокади окупованих територій.

У 2016 році на перевиборах балотувався на посаду Криворізького міського голови від «Самопомочі».

У 2017 році був одним із організаторів акцій протесту під Верховною Радою за виборчу реформу, антикорупційний суд та скасування депутатської недоторканності.

Підозра від СБУ

24 березня 2021 року Служба безпеки України повідомила про викриття та припинення діяльності так званої «приватної військової компанії». Організаторами «ПВК» у відомстві називають колишнього народного депутата Семена Семенченка та Євгена Шевченка.

За версією СБУ, Семенченко і Шевченко зареєстрували приватну військову компанію. У відомстві стверджують, що діяльність «ПВК» була спрямована на підготовку до вчинення тяжких злочинів, зокрема проти основ національної безпеки.

Розслідування справи щодо Семена Семенченка та Євгена Шевченка розпочалося влітку 2020 року після отримання оперативної інформації про діяльність приватної військової компанії на території київського регіону.

Семенченко і Шевченко у 2018 році організували громадську організацію з охоронних послуг, яка фактично стала приватною військовою компанією, діяльність яких на території України заборонена і вважається незаконними збройними формуваннями, заявив начальник головного управління СБУ в Києві і області Олег Головань. За його словами, ця ГО готувала колишніх військових офіцерів та експравоохоронців під приводом наймання для виконання завдань з охорони, але насправді відбувалася вербовка.

«Задокументовано, що Семенченко користувався підтримкою Шевченка і зареєстрував на території іноземної держави приватну військову компанію. Підготовка наших громадян відбувалася для працевлаштування за кордон. За чинним законодавством, це протиправно, це фактично наймитство», – пояснив Головань.

За словами представника СБУ, Євген Шевченко забезпечував постачання амуніції, обладнання, вибухівки для тренувань військових. Під час обшуків було вилучено бойову вогнепальну зброю, набої та вибухівку, вільний обіг яких заборонений законодавством.

«Вилучили документи, які підтверджують діяльність на території України приватної військової компанії і підготовку до скоєння злочину – наймитства, їх вводили в оману, що вони працюють у приватній охоронній компанії», – запевнив Головань.

У СБУ також зазначають, що Євген Шевченко підозрюється у причетності до організації каналу товарів військового призначення з Росії для продажу українським підприємствам.

Семенченку інкримінують, що він створив в Україні, очолював і забезпечував незаконне збройне формування. Факт реєстрації ПВК на території іноземної держави розглядають як загрозу наймитства особами, які входили до складу формування. Вже оголошено шість підозр, але їхня кількість збільшиться, запевнили в СБУ.

Семенові Семенченку оголосили підозру за ч.3 ст. 260 (керівництво незаконними збройними формуваннями, їхнє фінансування, постачання їм зброї, боєприпасів, вибухових речовин чи військової техніки). За цією статтею покарання – позбавлення волі на строк від 5 до 10 років із конфіскацією майна або без такої.

Євгенові Шевченку оголосили підозру за ч. 2 ст. 260 (створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їхній діяльності). Можливе покарання – позбавлення волі на строк від 3 до 8 років із конфіскацією майна або без такої. Також Шевченку оголосили підозру за ч.2 ст. 333 (порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, вчинене повторно чи групою) покарання за такою статтею – обмеження волі на строк до 5 років або позбавленням волі на той самий строк, із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Обшуки

СБУ повідомляє також про проведення близько 80 обшуків у Києві, Київській та Донецькій областях, під час яких було вилучено:

майже 5,5 тисяч набоїв різного калібру;

сім реактивних протитанкових гранат РПГ-26;

чотири підствольних гранатомети;

ручний кулемет Калашнікова;

дві автоматичні гвинтівки;

три пістолети та три автомати Калашнікова АКС та АКС-74;

сім помпових рушниць;

38 гранатометних пострілів ВОГ-25, 21 гранату (зокрема, Ф-1 та РГД-5);

16 запалів УЗРГМ та 6 тротилових шашок, пластид;

пристрій для забезпечення конфіденційних перемовин.

Також у відомстві заявили про вилучення фінансової документації та чорнових записів щодо організаційної структури збройного формування, особові справи учасників.

Що кажуть Шевченко та Семенченко?

На заяви СБУ наразі відреагував лише один із підозрюваних – Євген Шевченко. Він напасив на своїй сторінці у фейсбуці, що обурений «ганебними» звинуваченнями.

Шевченко підтвердив, що кілька років тому справді планував створити охоронну фірму, яка б працювала в інших країнах і охороняла там різноманітні об'єкти. Проте вже за кілька місяців, стверджує Шевченко, від цієї ідеї відмовився.

«На цьому моя участь у створенні охоронної компанії для роботи за кордоном була завершена від слова «взагалі». А Семен тим часом створив власну охоронну компанію в Україні і мені (чомусь?) також закидають участь у її створенні і її діяльності, хоча ні де-юре, ні де-факто я не мав і не маю до неї жодного відношення», – написав він.

Євген Шевченко також наголошує, що готовий пройти перевірку на поліграфі і надати зразки ДНК, аби довести, що не має жодного стосунку до знайденої зброї.

Він також звертає увагу на те, що розслідування почалося після його звинувачень проти керівника Офісу президента Андрія Єрмака у державній зраді у справі про «вагнерівців».

Пізніше Шевченко повідомив у фейсбуці, що клопотання про обрання йому запобіжного заходу розглядає Печерський суд Києва.

«Будемо боротися, але зважаючи на місце, де буде розглядатися запобіжний захід, не виключаю, що найближчу ніч проведу в СІЗО. Ще раз хочу зауважити, що злочинів ніяких не вчиняв, тому хвилюватись мені немає за що», – написав Шевченко.

Тим часом Семен Семенченко заяви та підозри з боку СБУ не коментував.