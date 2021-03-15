Неурядові правозахисні організації звинувачують «ПВК Вагнера» у катуванні та убивстві

Три неурядові правозахисні організації оголосили 15 березня, що звинувачують членів «Групу Вагнера» («ПВК Вагнера», російську приватну військову компанію)у катуванні сирійського полоненого і посприяли поданню позову до російського суду. Позов подано від імені родини жертви катувань Мохаммеда Е., відомого як Хамда Буті, вказують організації.

Французька «Міжнародна федерація за права людини» (FIDH), сирійський «Центр зі свободи ЗМІ та самовиявлення» та російський «Меморіал» заявили 15 березня: «Жертву катували, вбили, а труп понівечили шість осіб в 2017 році». Позивачі звинувачують у скоєнні злочину шістьох громадян Росії, які працювали на газовому об’єкті в Сирії.

«Група Вагнера» перебуває від «фактичним контролем» Росії і декілька років бере участь у бойових діях і відома скоєнням тяжких порушень прав людини проти цивільних, часом з особливою жорстокістю», наголошують у FІDH. Також в організації нагадують, що бойовики «Групи Вагнера» нападали на українські військові підрозділи на сході України, воюючи від імені так званих «ЛНР» та «ДНР».

«Ця справа – перша спроба родини сирійської жертви притягнути до відповідальності російських підозрюваних за серйозні злочини, скоєні в Сирії», – йдеться в заяві організацій.

Правозахисні організації звинувачують Кремль у намаганнях уникнути відповідальності за порушення прав людини в Сирії, шляхом використання бойовиків «Групи Вагнера».​

«Сподіваємося, що ця справа відкриє двері для [переслідування] за всіма фактами злочинів, вчинених «Групою Вагнера» і не лише у Росії», – наводять Daily Beast слова голови сирійського «Центру зі свободи ЗМІ та самовиявлення» Мазепа Дарвіша.

У 2019 році «Новая газета» опублікувала матеріал, у якому розповідається, що російські найманці можуть бути причетні до тортур і жорстокого вбивства жителя Сирії. Редакції вдалося встановити особу одного з учасників розправи – 30-річного Станіслава Дичка, який вступив до лав «вагнерівців» у 2016 році.

На відеозаписі, опублікованому «Новою газетою», кілька осіб в уніформі, які говорять російською, забивають жертву кувалдою, потім відрізають їй голову ножем, відрубують руки лопатою, вішають тіло за ноги і підпалюють, супроводжуючи свої дії сміхом і схвальними вигуками.

Спонсором «ПВК Вагнера» засоби інформації називають наближеного до Володимира Путіна бізнесмена Євгена Пригожина.