У Верховній Раді хочуть створити ТСК щодо «вагнерівців» і «плівок Суркова – Медведчука»

Фракція «Слуга народу» у парламенті ініціює створення тимчасової слідчої комісії, яка має розслідувати справу щодо «вагнерівців» і так звані плівки Суркова-Медведчука.

Про це після з’їзду партії «Слуга народу» повідомили голова партії Олександр Корнієнко і голова її фракції у парламенті Давид Арахамія на запитання Радіо Свобода, чи планують депутати створювати ТСК щодо «вагнерівців».

«Ми створюємо ТСК. Вона не про «вагнерівців», але ситуація з «вагнерівцями» входить (до завдань ТСК – ред.) і має бути розглянута у першу чергу. ТСК представлена ширша. Чому вона ширша – тому що нещодавно також були оприлюднені «плівки Суркова – Медведчука», які викликали чималий резонанс у суспільстві. Тому два перші епізоди , які мають розслідуватися на цій ТСК – це ситуація з «вагнерівцями» і ситуація з цими плівками», – сказав Давид Арахамія.

За його словами, листи щодо створення ТСК вже направлені усім парламентським фракціям.

«Станом на зараз відповіли депутатські групи «Довіра» і «За майбутнє» та фракція «ОПЗЖ». Людей, станом на зараз, не надали «Голос» і «Європейська солідарність». У понеділок це питання буде розглядатися на регламентному комітеті, і якщо буде позитивна відповідь, а я думаю, що вона буде, то ця ТСК буде винесена на голосування у Верховній Раді», – повідомив Арахамія.

Перше з питань стосується повідомлень про те, що затриманих у липні 2020 року в Білорусі російських бойовиків нібито насправді планували затримати українські спецслужби, які понад рік вели операцію розшуку і затримання причетних до злочинів на Донбасі, зокрема до збиття малайзійського літака рейсу MH17. У тих повідомленнях ішлося про те, нібито операція була зірвана через імовірний витік інформації з офісу президента Володимира Зеленського після того, як силовики доповіли там про неї.

В офісі президента спершу заперечували існування такої операції взагалі, потім почали лунати заяви, нібито інформацію міг «злити» Петро Порошенко, за президентства якого її почали розробляти.

У другому випадку йдеться про появу запису нібито розмови 2014 року народного депутата, голови політради партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука і тодішнього помічника президента Росії Владислава Суркова, які обговорювали постачання електроенергії до Криму і обмін полоненими на Донбасі. Цей запис вивчає Служба безпеки України, яка допитала Медведчука з цього приводу.

Медведчук, який у ті часи справді займався обміном утримуваними на Донбасі, коментуючи ці записи, підтвердив, що дійсно вів тоді з представниками Москви розмови на такі теми, хоча заявив, що конкретної оприлюдненої розмови не пам’ятає.