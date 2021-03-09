У СБУ повідомили, чого стосувався допит Медведчука

У Службі безпеки України підтвердили проведення 9 березня допиту народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя», проросійського політика Віктора Медведчука.

«Питання слідчих стосувалися, в тому числі, і фактів, які фігурують у так званих «плівках Медведчука-Суркова», які раніше були оприлюднені у ЗМІ», – повідомили Радіо Свобода у пресслужбі СБУ.

За даними спецслужби, у рамках кримінального провадження, пов’язаного зі згаданими записами, на допит двічі викликали народного депутата від «Європейської солідарності», експрезидента Петра Порошенка. «Втім, він двічі не з’явився на допит», – додали у пресслужбі.

Медведчук і Порошенко ситуацію наразі не коментували.

Раніше сьогодні про те, що Медведчука допитали слідчі СБУ, Радіо Свобода повідомили джерела в правоохоронних органах.

У СБУ 25 лютого заявили, що вивчають оприлюднені у ЗМІ записи розмови нібито колишнього помічника президента Росії Владислава Суркова та народного депутата Віктора Медведчука.

«Дані записи ретельно вивчаються слідчими та оперативними підрозділами СБУ щодо наявності в діях співрозмовників ознак кримінального правопорушення», – розповіли в СБУ.

Медведчук сказав, що «знає теми», зафіксовані на записі його імовірної розмови з колишнім помічником президента Росії Владиславом Сурковим, але не може підтвердити автентичність саме цього запису. Про це Медведчук заявив в інтерв’ю українській службі Бі-Бі-Сі.

«Чи була (конкретно) така розмова, я не пам’ятаю, я стверджувати не можу. Але теми, які там звучать, – звичайно, я їх знаю… Теми по електроенергії, по обміну – так, це було, і це було якраз наприкінці 2014 року», – сказав політик.

Він також нагадав, що в 2014 році за дорученням і з відома тодішнього президента Петра Порошенка вів переговори з російською владою на теми, які звучать у цьому записі.

Раніше Петро Порошенко заявляв, що співпрацював із Віктором Медведчуком лише з метою прискорити процес обміну полоненими з Росією та контрольованими нею збройними угрупованнями на Донбасі.

За повідомленням сайту п’ятого президента України (доступне нині у вебархіві), Віктор Медведчук був включений як посередник «для забезпечення роботи Тристоронньої контактної групи у складі Л. Кучма, Г. Тальявіні, М. Зурабов». Це сталося наприкінці червня 2014 року на пропозицію канцлерки Німеччини Анґели Меркель. «Президент України та інші учасники розмови погодилися з пропозицією Анґели Меркель», – вказано в повідомленні.

19 лютого РНБО запровадила санкції проти Віктора Медведчука. Раніше того місяця санкції запровадили проти колеги Медведчука по фракції Тараса Козака і телеканалів «112», ZIK та NewsOne, які йому належать.

У партії ОПЗЖ назвали санкції «репресіями» і «знищенням демократії».