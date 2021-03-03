Чотири літаки, щодо власників яких запроваджено санкції, вилетіли з України ще до рішення РНБО – Державіаслужба

Чотири літаки, яким РНБО рішенням про запровадження санкцій проти 19 юридичних і восьми фізичних осіб від 19 лютого анулювала дозволи та плани на виконання польотів на території держави, вилетіли з України ще до оприлюдення санкцій, повідомили Радіо Свобода у Державній авіаційній службі України у відповідь на запит.
Відповідно до рішення РНБО, літакам із державними та реєстраційними знаками T7-GEM, T7-BRG, T7-ABC, T7-CIF, T7-GLT терміном на три роки заборонено видавати та анулювано вже наявні дозволи і плани на виконання польотів, йдеться у відповіді.
Про чотири з п'яти перелічених літаків відомо таке:
- повітряне судно T7-BRG – літак Гольфстрім G450, який офіційно належить підсанкційній компанії Gold Natural Group Limited. Відомо, що ним користувався депутат Тарас Козак, який є серед переліку осіб, щодо яких РНБО запровадила санкції. Козак вважає запровадження санкцій політичним рішенням, і оскаржує рішення РНБО у Верховному суді.
«T7-BRG здійснило виліт за межі України 29.01.2021 за маршрутом Київ (Жуляни) – Аліканте (Іспанія)», – повідомили в Державіаслужбі.
- повітряне судно T7-ABC, що належить підсанкційній компанії Klodius Investments Limited, зареєстрованій на Британських Віргінських островах. Компанією володіє Оксана Кушнір, що офіційно підтвердив ЗМІ її чоловік, президент Київміськбуду Ігор Кушнір. Він називав ці санкції «помилковими» і казав, що не знає, чому їх запроваджено.
«T7-ABC здійснило виліт за межі України 14.02.2021 за маршрутом Київ (Жуляни) – Цюрих (Швейцарія)», – повідомили у відомстві.
- повітряне судно T7-CIF, що належить підсанкційній компанії Sandgate Commerce ltd, і яке пов'язують із бізнесменом та ексдепутатом Віталієм Хомутинніком. У коментарі Liga.Net він назвав запровадження цих санкцій «непорозумінням», і заявив, що готує відповідне звернення до РНБО.
«T7-CIF здійснило виліт за межі України 14.02.2021 за маршрутом Київ (Бориспіль) – Відень (Австрія)», – повідомили в Державіаслужбі.
- повітряне судно T7-GLT, зареєстроване на Whpa Avia Ltd на Віргінських островах. Підтверджених даних про кінцевого власника цієї компанії немає.
«T7-GLT здійснило виліт за межі України 25.01.2021 за маршрутом Київ (Жуляни) – Вільнюс (Литва)», – повідомили у відомстві.
Інформації щодо подальшого пересування вказаних повітряних суден в Державіаслужбі немає.
Даних про перебування і останній переліт T7-GEM у Державіаслужбі не надали. З офіційних джерел відомо, що воно належить компанії Evirer Ltd, зареєстрованій в ОАЕ.
Журналісти Bihus.Info 25 лютого оприлюднили розслідування, в якому йдеться про те, що три з п’яти чартерних літаків, на офшорних власників яких Рада нацбезпеки і оборони наклала санкції через справи народного депутата від «ОПЗЖ» Віктора Медведчука, незадовго до засідання РНБО перегнали у містечко Сент-Галлен у Швейцарії.
Рада національної безпеки і оборони на засіданні 19 лютого вирішила застовувати санкції до 19 юридичних та восьми фізичних осіб, зокрема, проти проросійського політика, народного депутата від «ОПЗЖ» Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко.
Санкції проти фізичних осіб пов’язані з розслідуванням, яке веде Служба безпеки України за статтею «фінансування тероризму», повідомили в РНБО.
Секретар РНБО Олексій Данілов перелічив громадян, внесених у санкційний список:
- Костянтин Вацьковський (Росія)
- Віталій Донченко (Росія)
- Наталія Лавренюк (Україна)
- Сергій Лісогор (Росія)
- Олександр Маслюк (Росія)
- Оксана Марченко (Україна)
- Віктор Медведчук (Україна)
- Михайло Попов (Росія).
Що стосується компаній, які потрапили під санкції, то за словами секретаря РНБО, йдеться про фірми, зареєстровані в Росії, Молдові, інших країнах.
За словами Данілова, санкції, зокрема, застовували щодо компаній, які обслуговують п’ять літаків, на яких здійснювалися перельоти за маршрутом Київ – Москва, всупереч законодавству.
2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти народного депутата з фракції «Опозиційна платформа – За життя» й соратника проросійського політика Віктора Медведчука Тараса Козака та восьми юридичних осіб. Санкції передбачають блокування телеканалів «112 Україна», NewsOne та ZiK.
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