Чотири літаки, щодо власників яких запроваджено санкції, вилетіли з України ще до рішення РНБО – Державіаслужба

Чотири літаки, яким РНБО рішенням про запровадження санкцій проти 19 юридичних і восьми фізичних осіб від 19 лютого анулювала дозволи та плани на виконання польотів на території держави, вилетіли з України ще до оприлюдення санкцій, повідомили Радіо Свобода у Державній авіаційній службі України у відповідь на запит.

Відповідно до рішення РНБО, літакам із державними та реєстраційними знаками T7-GEM, T7-BRG, T7-ABC, T7-CIF, T7-GLT терміном на три роки заборонено видавати та анулювано вже наявні дозволи і плани на виконання польотів, йдеться у відповіді.

Про чотири з п'яти перелічених літаків відомо таке:

повітряне судно T7-BRG – літак Гольфстрім G450, який офіційно належить підсанкційній компанії Gold Natural Group Limited. Відомо, що ним користувався депутат Тарас Козак, який є серед переліку осіб, щодо яких РНБО запровадила санкції. Козак вважає запровадження санкцій політичним рішенням, і оскаржує рішення РНБО у Верховному суді.

«T7-BRG здійснило виліт за межі України 29.01.2021 за маршрутом Київ (Жуляни) – Аліканте (Іспанія)», – повідомили в Державіаслужбі.

повітряне судно T7-ABC, що належить підсанкційній компанії Klodius Investments Limited, зареєстрованій на Британських Віргінських островах. Компанією володіє Оксана Кушнір, що офіційно підтвердив ЗМІ її чоловік, президент Київміськбуду Ігор Кушнір. Він називав ці санкції «помилковими» і казав, що не знає, чому їх запроваджено.

«T7-ABC здійснило виліт за межі України 14.02.2021 за маршрутом Київ (Жуляни) – Цюрих (Швейцарія)», – повідомили у відомстві.

повітряне судно T7-CIF, що належить підсанкційній компанії Sandgate Commerce ltd, і яке пов'язують із бізнесменом та ексдепутатом Віталієм Хомутинніком. У коментарі Liga.Net він назвав запровадження цих санкцій «непорозумінням», і заявив, що готує відповідне звернення до РНБО.

«T7-CIF здійснило виліт за межі України 14.02.2021 за маршрутом Київ (Бориспіль) – Відень (Австрія)», – повідомили в Державіаслужбі.

повітряне судно T7-GLT, зареєстроване на Whpa Avia Ltd на Віргінських островах. Підтверджених даних про кінцевого власника цієї компанії немає.

«T7-GLT здійснило виліт за межі України 25.01.2021 за маршрутом Київ (Жуляни) – Вільнюс (Литва)», – повідомили у відомстві.

Інформації щодо подальшого пересування вказаних повітряних суден в Державіаслужбі немає.

Даних про перебування і останній переліт T7-GEM у Державіаслужбі не надали. З офіційних джерел відомо, що воно належить компанії Evirer Ltd, зареєстрованій в ОАЕ.

Журналісти Bihus.Info 25 лютого оприлюднили розслідування, в якому йдеться про те, що три з п’яти чартерних літаків, на офшорних власників яких Рада нацбезпеки і оборони наклала санкції через справи народного депутата від «ОПЗЖ» Віктора Медведчука, незадовго до засідання РНБО перегнали у містечко Сент-Галлен у Швейцарії.

Рада національної безпеки і оборони на засіданні 19 лютого вирішила застовувати санкції до 19 юридичних та восьми фізичних осіб, зокрема, проти проросійського політика, народного депутата від «ОПЗЖ» Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко.

Санкції проти фізичних осіб пов’язані з розслідуванням, яке веде Служба безпеки України за статтею «фінансування тероризму», повідомили в РНБО.

Секретар РНБО Олексій Данілов перелічив громадян, внесених у санкційний список:

Костянтин Вацьковський (Росія)

Віталій Донченко (Росія)

Наталія Лавренюк (Україна)

Сергій Лісогор (Росія)

Олександр Маслюк (Росія)

Оксана Марченко (Україна)

Віктор Медведчук (Україна)

Михайло Попов (Росія).

Що стосується компаній, які потрапили під санкції, то за словами секретаря РНБО, йдеться про фірми, зареєстровані в Росії, Молдові, інших країнах.

За словами Данілова, санкції, зокрема, застовували щодо компаній, які обслуговують п’ять літаків, на яких здійснювалися перельоти за маршрутом Київ – Москва, всупереч законодавству.

2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти народного депутата з фракції «Опозиційна платформа – За життя» й соратника проросійського політика Віктора Медведчука Тараса Козака та восьми юридичних осіб. Санкції передбачають блокування телеканалів «112 Україна», NewsOne та ZiK.