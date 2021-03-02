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02 березня 2021, Київ 15:12
Новини | Політика

Медведчук заявляє, що не збирається покидати Україну

Медведчук: я не збираюсь продовжувати політичну діяльність з-за кордону, я буду це робити в Україні

Один з дідерів «Опозиційної платформи – За життя» Віктор Медведчук в інтерв’ю BBC заявив, що не збирається покидати Україну.

«Політичну діяльність треба продовжувати в тій країні, в якій вона має значення. Я не збираюсь продовжувати політичну діяльність з-за кордону, я буду це робити в Україні», – розповів Медведчук.

При цьому у відповідь на уточнювальне питання він зазначив, що йому не заборонений виїзд за межі країни.

«Що за дурість, як мені можуть заборонити виїзд за межі України? Є спеціальні норми закону, які забороняють це робити», – сказав Медведчук.

Санкції проти Медведчука: далі кримінальна справа? (відео)
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Санкції проти Медведчука: далі кримінальна справа? (відео)

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19 лютого Рада національної безпеки і оборони вирішила застовувати санкції до 19 юридичних та восьми фізичних осіб, зокрема, проти проросійського політика, кума російського президента Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко, а також цивільної дружини Козака Наталії Лавренюк. Як повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, санкції проти фізичних осіб пов’язані з розслідуванням, яке веде СБУ за статтею «фінансування тероризму».

На частку дружини Медведчука Оксани Марченко у власності телеканалу «1+1» накладений арешт.

У партії ОПЗЖ назвали санкції проти Медведчука «репресіями» і «знищенням демократії».

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