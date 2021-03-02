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02 березня 2021, Київ 16:42
Новини | Політика

Медведчук про участь у президентських виборах: сьогодні я цього не збираюся робити

Медведчук: я ніколи не брав участі в президентських виборах. Навіть сьогодні я цього не збираюся робити

Один з лідерів «Опозиційної платформи – За життя» Віктор Медведчук в інтерв’ю BBC повідомив, що не планує балотуватися в президенти України.

«Я ніколи не брав участі в президентських виборах. Навіть сьогодні я цього не збираюся робити. Я вивчав філософсько-правові дослідження таких теоретиків, як Грушевський, Драгоманов, Франко, а потім і Чорновіл і прийшов до думки, що ці люди бачили, що для України неприйнятне індивідуальне керівництво – потрібне колективне і парламентське. Вони багато говорили про федеративний устрій, який передбачав також парламентську форму правління», – сказав Медведчук.

Санкції проти Медведчука: далі кримінальна справа? (відео)
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Санкції проти Медведчука: далі кримінальна справа? (відео)

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19 лютого Рада національної безпеки і оборони вирішила застовувати санкції до 19 юридичних та восьми фізичних осіб, зокрема, проти проросійського політика, кума російського президента Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко, а також цивільної дружини Козака Наталії Лавренюк. Як повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, санкції проти фізичних осіб пов’язані з розслідуванням, яке веде СБУ за статтею «фінансування тероризму».

На частку дружини Медведчука Оксани Марченко у власності телеканалу «1+1» накладений арешт.

У партії ОПЗЖ назвали санкції проти Медведчука «репресіями» і «знищенням демократії».

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