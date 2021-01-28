Єрмак про «справу вагнерівців»: ми відкриті до будь-яких розслідувань, бо в нас чиста совість

Офіс президента України готовий до розслідування експертами Bellingcat можливого зриву спецоперації для затримання бойовиків із так званої приватної військової компанії «Вагнера», заявив голова ОП Андрій Єрмак в інтерв’ю журналу «Новое время».

«Ми абсолютно відкриті й готові до будь-яких розслідувань, бо в нас чиста совість, чисті руки і чесна позиція. Нині – у всякому разі те, що я чув зі ЗМІ, – йшлося про якісь уривчасті інтерв’ю якихось людей, на підставі яких був створений увесь цей інформаційний наратив», – каже Єрмак.

Він запропонував дочекатися публікації розслідування Bellingcat і заявив, що «нам нема чого боятися і приховувати».

«Єдине, я хотів би застерегти, щоб не робилися висновки з окремих заяв, які почали поширюватися через російські ЗМІ. Правда – така річ, яка рано чи пізно пробиває собі шлях і розставляє всі крапки над «і», – зазначив голова Офісу президента України.

У грудні 2020 року розслідувальна група Bellingcat повідомила, що розслідує справу про нібито зрив масштабної операції із затримання у Білорусі бійців російської «ПВК Вагнера».

29 липня 2020 року в санаторії під Мінськом затримали 33 російських громадян. Білоруська влада заявила, що підозрює їх у підготовці заворушень напередодні виборів, а Олександр Лукашенко тоді назвав затримання росіян із «ПВК Вагнера» ​«надзвичайною подією» і заявив про «брудні наміри» Росії.

Україна просила видати їй затриманих бойовиків, бо вони брали участь у бойових діях на Донбасі і воювали проти ЗСУ.

Однак ніяких звинувачень їм офіційно так і не висунули, а через два тижні 32 з 33 затриманих повернули в Росію. Ще один залишився в Білорусі, бо має громадянство і цієї країни.

18 серпня у соцмережах і деяких ЗМІ, які посилалися на неназвані джерела, з’явилася інформація про те, що затриманих у липні в Білорусі російських бойовиків насправді планували затримати українські спецслужби, які понад рік вели операцію з розшуку і затримання причетних до злочинів на Донбасі, зокрема до збиття малайзійського літака рейсу MH17.

За повідомленнями, бойовикам, які воювали на Донбасі, нібито запропонували «роботу» від імені російської приватної військової компанії, щоб «виманити» їх з Росії. Під запис вони нібито розповідали про свою участь у бойових діях на Донбасі.

За даними ЗМІ, після того, як силовики доповіли про спецоперацію Офісу президента, вона була зірвана, ймовірно, через витік інформації.

Служба безпеки України назвала російським фейком й інформаційним «вкидом» повідомлення про участь СБУ у спецоперації із затримання бойовиків ПВК «Вагнера» в Білорусі і закликала «не поширювати чуток на користь недружньої держави». Схожу заяву зробили начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов і голова Офісу президента Андрій Єрмак.

30 грудня 2020 року п’ятий президент і народний депутат від «Європейської солідарності» Петро Порошенко заявив, що він санкціонував операцію із затримання російських найманців із угруповання «Вагнер» під час своєї президентської каденції.