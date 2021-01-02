У Росії фонд зі зв’язками з «Вагнером» заявив про визволення з полону в Лівії громадянина України

У Росії, в фонді зі зв’язками з компанією військових найманців «Вагнера», заявили про визволення з полону в Лівії громадянина України, а також трьох російських громадян. Імен цих людей наразі не називали.

Про це повідомив 2 січня російський журналіст і політтехнолог Олександр Малькевич, член Громадської палати Росії (консультативно-дорадчого державного органу), а також голова так званого «Фонду захисту національних цінностей».

Цей фонд, який називає себе некомерційною організацією і серед своїх цілей заявляє «захист національних інтересів» Росії, пов’язують із російською приватною військовою компанією «Вагнера», названу так за псевдом її ватажка. Її найманці, переважно громадяни Росії й інших післярадянських країн, серед того й України, діють у багатьох частинах світу, від українського Донбасу до Венесуели, і, зокрема, в Лівії. Влада Росії офіційно заперечує саме її існування.

Також цей фонд пов’язують і з так званим «Агентством інтернет-досліджень», яке називають російською «фабрикою тролів» – працівники цієї структури насаджують у соцмережах потрібні Кремлеві погляди.

При цьому Малькевич у своєму повідомленні в телеґрамі наголошував на тому, що всі четверо визволених «народжені в Радянському Союзі, говорять російською мовою, та й думають теж нею». Зокрема, за його словами, той зі звільнених, який має українське громадянство, народився в Вірменії.

В іншому дописі він заявив, що «не поділяє людей … залежно від кольору їхніх паспортів» і допомагає «своїм, нашим, російським людям» – залічивши до них і згаданого громадянина України.

Пізніше в коментарі російському агентству «РІА Новості» Малькевич повідомив, що літак зі всіма чотирма вже приземлився в Москві.

Достеменні обставини того, що відбувалося з цими особами в Лівії, невідомі. Як написав Малькевич, він почав працювати над їхнім визволенням після того, як недавно дізнався, що їх схопили чи викрали в Лівії кілька тижнів тому.

Згадане агентство «РІА Новості» наводить слова міністра закордонних справ в Уряді національної згоди Лівії Мухаммада Сіяли, який заявив, що цих людей ніхто не викрадав, а вони були арештовані після того, як запливли в лівійські територіальні води.

Росія в Лівії підтримує, зокрема шляхом надання бойовиків-найманців через компанію «Вагнера», а також озброєнь, одну з головних сторін нинішньої громадянської війни в Лівії, супротивну Урядові національної згоди, хоча заперечує свою участь у цьому.

Росія, разом із Францією, Єгиптом, Йорданією, ОАЕ й Саудівською Аравією, зокрема, підтримує Лівійську національну армію під командуванням фельдмаршала Халіфи Хафтара – більшу з решток колишніх лівійських Збройних сил, яка залишилася вірною Палаті представників, парламентові Лівії, що визнаний як законно обраний.

На іншому боці – так само міжнародно визнаний Уряд національної згоди, який підтримують, серед інших, Італія, Туреччина й Катар; на його боці воює Лівійська армія – інша частина колишніх збройних сил країни, посилена численними ісламістськими угрупованнями.

Уряд і парламент не визнають одне одного. Уряд працює в столиці Тріполі і контролює відносно невеликі території навколо міста на заході Лівії; парламент після того, як столиця фактично перейшла під контроль ісламістських угруповань, був змушений евакуюватися до Тріполі, вірні йому сили контролюють майже всю решту території країни.