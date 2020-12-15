США звинуватили Росію у підриві стабільності у Середземноморському регіоні

Державний секретар США Майк Помпео звинуватив російську владу у підриві стабільності у Середземноморському регіоні, зокрема у Сирії, Лівії та низці інших країн. Про це мовиться у заяві, оприлюдненій Державним департаментом 15 грудня.

Заява стала відповіддю на слова глави МЗС Росії Сергія Лаврова про те, що Сполучені Штати ведуть політичні ігри у Середземноморському регіоні і затягують призначення нового спецпредставника генерального секретаря ООН в Лівії.

«Сумно і неконструктивно, що пан Лавров знову перекручує факти і намагається переписати історію», – зазначив Помпео.

Глава Держдепартаменту наголосив, що Вашингтон активно працює з союзниками і партнерами у Східному Середземномор’ї для забезпечення більшої стабільності, безпеки і процвітання. «Якщо хто і грає в політичні ігри і намагається гальмувати прогрес у регіональних конфліктах, то це Росія, яка діє виключно у власних інтересах і на шкоду регіону», – наголосив Помпео.

Зокрема Помпео зазначив, що у Лівії «Москва продовжує порушувати ембарго ООН на постачання зброї і розпалювати конфлікт руками підконтрольного їй воєнізованого формування «Група Вагнера».

Раніше у грудні глава МЗС Росії звинуватив Вашингтон у «безвідповідальних геополітичних іграх» на Близькому Сході і півночі Африки. За словами Сергія Лаврова, такі проблеми як терористична загроза, важка гуманітарна ситуація стали наслідком «спроб США і їх союзників у Європі випробувати на народах регіону однополярну модель світоустрою».

З приводу бійців приватної військової компанії (ПВК) Вагнера, яку ЗМІ пов’язують з близьким до Кремля бізнесменом Євгеном Пригожиним, МЗС Росії стверджувало, що інформація про їхню присутність у Лівії заснована на підтасованих даних. Москва існування «ПВК Вагнера» не визнає.