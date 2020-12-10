Заарештований у Лівії політтехнолог «кухаря Путіна» вийшов на свободу

Міністерство закордонних справ Росії заявило, що росіяни Максим Шугалей і Самер Суейфан, затримані в Лівії в травні 2019 року, звільнені, зараз вони прямують до Росії. Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Михайло Богданов.

Шугалей – політтехнолог із Санкт-Петербурга, який працював на соратника президента Росії Євгена Пригожина на виборах у Мадагаскарі.

У травні 2019 року він був заарештований у Тріполі, представники лівійського Уряду національної згоди підозрювали його в спробі втрутитися в президентські вибори, які повинні були відбутися навесні 2019 року.

У вересні 2020 року Шугалей був обраний у Держраду Республіки Комі в Росії за партійним списком партії «Родіна».

За даними російського видання «Проект», у Пригожина, якого називають «кухарем Путіна», були інтереси щонайменше у 39 країнах, при цьому як мінімум у 20 африканських державах працювали пов’язані з ним політтехнологи. Перед виборами вони підтримували антизахідну риторику і загострення територіальних конфліктів.