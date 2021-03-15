Брат убитого сирійця позивається в Росії до «групи Вагнера»

Брат убитого в Сирії в 2017 році місцевого жителя Мухаммеда Е. подав заяву до Слідчого комітету Росії з вимогою порушити кримінальну справу стосовно імовірних найманців так званої «приватної військової компанії Вагнера». Як повідомляє російська служба Радіо Свобода, про це пише «Новая газета» з посиланням на адвокатів заявника.

«Російський закон передбачає обов’язок держави розслідувати злочини російських громадян, вчинені за кордоном, – розповів адвокат Ілля Новіков, який представляє інтереси брата загиблого. – Слідчий комітет досі не розпочав розслідування обставин убивства, хоча вся необхідна інформація була офіційно повідомлена російській владі вже понад рік тому».

Брат убитого вважає, що справа має бути порушена за статтею про вбивство з особливою жорстокістю. Він також просить перевірити найманців щодо можливого скоєння ними воєнних злочинів. У листопаді 2020 року «Новая газета» зверталася до керівника Слідчого комітету Росії Олександра Бастрикіна з проханням перевірити інцидент, проте комітет не відповів. У зверненні представлені докази, що вказують на причетність підозрюваних до «групи Вагнера». Сім’я Мухаммеда Е. залишила Сирію.

У 2019 році «Новая газета» опублікувала матеріал, у якому розповідається, що російські найманці можуть бути причетні до тортур і жорстокого вбивства жителя Сирії. Редакції вдалося встановити особу одного з учасників розправи – 30-річного Станіслава Дичка, який вступив до лав «вагнерівців» у 2016 році.

На відеозаписі, опублікованому «Новою газетою», кілька осіб в уніформі, які говорять російською, забивають жертву кувалдою, потім відрізають їй голову ножем, відрубують руки лопатою, вішають тіло за ноги і підпалюють, супроводжуючи свої дії сміхом і схвальними вигуками.

За даними арабських засобів інформації, убитого сирійця звуть Мохаммед Таха Ісмаїл аль-Абдулла. Його мобілізували в резерв сирійської урядової армії, звідки він дезертирував, але був спійманий. Вбивство, імовірно, відбулося в 2017 році в районі родовища Шаїр у сирійській провінції Хомс.

«Приватна військова компанія Вагнера» – це російський неофіційний військовий підрозділ, який не перебуває на балансі військових відомств і в реєстрі юридичних осіб, але бійці якого, за даними журналістських розслідувань, брали участь у бойових операціях у Сирії і на сході України. Також вагнерівці охороняють в африканських країнах урядові та промислові об’єкти, інструктують і тренують місцевих військових.

Спонсором «ПВК Вагнера» засоби інформації називають наближеного до Володимира Путіна бізнесмена Євгена Пригожина.