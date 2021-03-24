СБУ заявляє про припинення діяльності незаконної «ПВК», про підозру повідомлено ексдепутата Семена Семенченка

Служба безпеки України ввечері 24 березня повідомила про викриття та припинення діяльності так званої «приватної військової компанії». Організаторами «ПВК» у відомстві називають колишнього народного депутата Семена Семенченка та Євгена Шевченка.

У відомстві стверджують, що діяльність «ПВК» була спрямована на підготовку до вчинення тяжких злочинів, зокрема проти основ національної безпеки.

«За даними СБУ, до складу компанії входило понад 150 осіб, а сама організація діяла під прикриттям охоронних фірм і громадських організацій. Підготовка членів «ПВК» відбувалась на спеціально облаштованій тренувальній базі в Київській області – там проходили бойові вишколи, тренування поводження зі зброєю, навики військових бойових дій. Також частина членів військової компанії навчалася у центрах підготовки за кордоном», – мовиться у повідомленні СБУ.

У відомстві зазначають, що згідно з матеріалами справи, керували діяльність злочинної організації 15 громадян України. Зокрема, вони нібито вербували її потенційних учасників, «надаючи перевагу колишнім військовим і правоохоронцям з досвідом участі у бойових діях».

«Окремо слідчими отримано дані про участь фігурантів справи в укладанні контрактів між «ПВК» та представниками різноманітних організацій країн Близького Сходу. Також зафіксовано пропозиції організувати поставки зброї до цих країн», – заявили в СБУ.

За даними слідства, організаторами діяльності «ПВК були «колишній народний депутат України Семен Семенченко та Євген Шевченко, відомий широкому загалу, як «позаштатний агент НАБУ».

Слідство вважає, що Семенченко та Шевченко також є можливими організаторами та учасниками «протиправної схеми із ввезення поза митним контролем військових запчастин і товарів подвійного призначення з Російської Федерації, які згодом продавали державним підприємствам оборонної сфери за завищеними цінами».

У СБУ повідомили, що Семенченку та Шевченку, а також іншим організаторам повідомили про підозру за статтею 260 Кримінального кодексу України (Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань). Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів.

СБУ повідомляє також про проведення близько 80 обшуків у Києві, Київській та Донецькій областях, під час яких було вилучено:

майже 5,5 тисяч набоїв різного калібру;

сім реактивних протитанкових гранат РПГ-26;

чотири підствольних гранатомети;

ручний кулемет Калашнікова;

дві автоматичні гвинтівки;

три пістолети та три автомати Калашнікова АКС та АКС-74;

сім помпових рушниць;

38 гранатометних пострілів ВОГ-25, 21 гранату (зокрема, Ф-1 та РГД-5);

16 запалів УЗРГМ та 6 тротилових шашок, пластид;

пристрій для забезпечення конфіденційних перемовин.

Також у відомстві заявили про вилучення фінансової документацію та чорнових записів щодо організаційної структури збройного формування, особові справи учасників.