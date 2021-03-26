Суд дав санкцію на арешт підозрюваного в «справі ПВК» Євгена Шевченка

Суддя Печерського районного суду Києва Крістіна Константинова 26 березня дала санкцію на арешт до 24 травня Євгена Шевченка, підозрюваного разом із колишнім депутатом Верховної Ради Семеном Семенченком у так званій «справі приватної військової компанії». Рішення передбачає можливість вийти під заставу в розмірі 5 мільйонів гривень, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Раніше 26 березня Семенченко заявив, що «з подивом дізнався, що був оголошений СБУ страшним терористом» у справі про створення «приватної військової компанії». Він додав, що не «збирається загортатися в пледик, їхати за кордон або ховатися від слідства». Тому їде до СБУ, щоб отримати підозру і дати пояснення.

Радіо Свобода звернулось до СБУ з питанням, чи з’явився Семенченко для вручення підозри. У відомстві відповіли: «СБУ вже оприлюднила свою позицію по цій справі протягом останніх двох днів та надала частину з наявних доказів, можливих для розголошення зараз. Слідство триває. За появи нових обставин, ми обов’язково повідомимо про це ЗМІ», – повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.

Служба безпеки України ввечері 24 березня повідомила, а 25 березня надала додаткові деталі про діяльність так званої «приватної військової компанії». Організаторами у відомстві називають колишнього народного депутата Семена Семенченка та Євгена Шевченка, відомого як «агент НАБУ».

Їм інкримінують статтю 260 Кримінального кодексу України (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань). Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів.

СБУ також інформувала про проведення близько 80 обшуків у Києві, Київській та Донецькій областях, під час яких було вилучено:

майже 5,5 тисяч набоїв різного калібру

сім реактивних протитанкових гранат РПГ-26

чотири підствольних гранатомети

ручний кулемет Калашнікова

дві автоматичні гвинтівки

три пістолети та три автомати Калашнікова АКС та АКС-74

сім помпових рушниць

38 гранатометних пострілів ВОГ-25, 21 гранату (зокрема, Ф-1 та РГД-5)

16 запалів УЗРГМ та 6 тротилових шашок, пластид

пристрій для забезпечення конфіденційних перемовин

У відомстві заявили про вилучення фінансової документації та чорнових записів щодо організаційної структури збройного формування, особові справи учасників.

Євген Шевченко звинувачення СБУ відкидає і заявляє, що жодних злочинів не скоював. Шевченко визнає, що восени 2018 року мав намір стати інвестором створення охоронної компанії для роботи в Сирії та Афганістані з охорони об’єктів та супроводження конвоїв за контрактами Державного департаменту США. Утім, наполягає, згорнув цю ідею вже за кілька місяців. Він додає, що не має стосунку до знайденої СБУ зброї та готовий пройти поліграф.