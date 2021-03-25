СБУ про «ПВК» Семенченка і Шевченка: найманство, продаж зброї, збір даних

Колишній депутат Семен Семенченко та Євген Шевченко, знаний як «агент НАБУ», влітку 2018 року заснували громадську організацію, яка спершу працювала як детективне агентство, незаконно збираючи дані, а з часом набула ознак «приватної військової компанії». Про це на брифінгу повідомив начальник головного управління Служби безпеки у Києві та Київській області Олег Головаш.

Ця компанія наймала на роботу фізично підготовлених молодих людей, колишніх офіцерів правоохоронних органів та військовослужбовців ЗСУ з досвідом ведення бойових дій. Їх просили підписали папери про нерозголошення інформації, а потім готували на тренувальних базах для виконання завдань, каже Головаш.

«Нами отримано беззаперечні докази того, що Семен Семенченко, користуючись підтримкою Євгена Шевченка, зареєстрував на території однієї з іноземних держав приватну військову компанію. І саме підготовка наших громадян України відбувалась у напрямку подальшого їхнього працевлаштування за кордон. За діючим законодавством України, така діяльність є протиправною, це найманство», – додав Головаш.

Євген Шевченко ж постачав амуніцію, обладнання, боєприпаси та вибухівку для потреб цього незаконного формування, стверджує Головаш.

В СБУ додають, що 24 березня за адресами тренувальних баз та адресами проживання учасників організації було вилучено понад 20 одиниць вогнепальної зброї, багато вибухівки, понад 5 тисяч набоїв та бойові протипіхотні і протитанкові міни, гранатомети.

«Тобто було виявлено зброю, обіг якої, фактично, заборонений», – зазначив Головаш.

Начальник Управління боротьби з корупцією та організованою злочинністю СБУ Костянтин Невмержицький додав, що СБУ також перевіряє причетність безпосередньо Шевченка до налагодження продажу зброї з Росії до Іраку, Сирії і Афганістану.

Служба безпеки України ввечері 24 березня повідомила про викриття та припинення діяльності так званої «приватної військової компанії». Організаторами у відомстві називають колишнього народного депутата Семена Семенченка та Євгена Шевченка. Їм, а також іншим організаторам повідомили про підозру за статтею 260 Кримінального кодексу України (Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань). Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів.

СБУ також інформувала про проведення близько 80 обшуків у Києві, Київській та Донецькій областях, під час яких було вилучено:

майже 5,5 тисяч набоїв різного калібру;

сім реактивних протитанкових гранат РПГ-26;

чотири підствольних гранатомети;

ручний кулемет Калашнікова;

дві автоматичні гвинтівки;

три пістолети та три автомати Калашнікова АКС та АКС-74;

сім помпових рушниць;

38 гранатометних пострілів ВОГ-25, 21 гранату (зокрема, Ф-1 та РГД-5);

16 запалів УЗРГМ та 6 тротилових шашок, пластид;

пристрій для забезпечення конфіденційних перемовин.

У відомстві заявили про вилучення фінансової документації та чорнових записів щодо організаційної структури збройного формування, особові справи учасників.

Семен Семенченко публічно не коментував висунені йому звинувачення.

Євген Шевченко звинувачення СБУ відкидає і заявляє, що жодних злочинів не скоював. Шевченко визнає, що восени 2018 року мав намір стати інвестором створення охоронної компанії для роботи в Сирії та Афганістані з охорони об’єктів та супроводження конвоїв за контрактами Держдепу США. Утім, наполягає, згорнув цю ідею вже за кілька місяців. Він додає, що не має стосунку до знайденої СБУ зброї та готовий пройти поліграф.

Шевченко повідомив, що о 18:30 25 березня в Печерському суді буде розглядатись клопотання про обрання йому запобіжного заходу тримання під вартою.