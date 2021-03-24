В СБУ заявили, що проводили обшуки в агента НАБУ Шевченка

Служба безпеки України проводила обшуки в помешканні агента Національного антикорупційного бюро Євгена Шевченка. Про це повідомили в коментарі Радіо Свобода у пресслужбі СБУ.

«Обшуки справді були, тривають слідчі дії», – розповіли в СБУ.

У пресслужбі додали, що офіційну та вичерпну інформацію найближчим часом 24 березня.

«Шановна Служба безпеки України шукає у мене вдома російські контрабандні товари військового призначення та звинувачують у створенні незаконних збройних формувань», – написав Євген Шевченко у фейсбук 24 березня.

За його словами, співробітники СБУ під час обшуків нічого не вилучали.