Після затримання бойовика «ЛНР» на Харківщині СБУ виявила схованку зі зброєю

Служба безпеки України виявила схрон із боєвими припасами, в тому числі російського виробництва, повідомляє пресслужба відомства 24 березня.

За повідомленням, схрон виявився в Харківській області, правоохоронці знайшли «бойові засоби ураження, у тому числі реактивні штурмові гранати РШГ-1, виробництва Росії».

Це сталося внаслідок розслідування діяльності підозрюваного учасника незаконного збройного угруповання «ЛНР», якого контррозвідка затримала напередодні.

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«Співробітники спецслужби під час проведення подальших слідчо-оперативних дій виявили у бойовика нотатки із GPS-координатами, які вказували на місце у лісі неподалік Харкова. За результатами пошукових заходів виявлено схованку із щільно упакованими військовими засобами ураження російського виробництва», – йдеться в повідомленні.

Пресслужба СБУ повідомляє про такий перелік знайденого:

10 гранат РШГ-1, РПГ-22, РПГ-26

дві протипіхотні міни МОН-50

30 гранат Ф-1 та РГД-5

20 запалів до ручних гранат

майже 6 кілограм пластичної вибухівки

шість електродетонаторів

дві запалювальні трубки

десятки метрів детонуючого та вогнепровідного шнурів

електродріт і елементи живлення

понад 2 200 набоїв калібру 5,45 та 7,62 міліметра

Як припускають у СБУ, схованку облаштували учасники незаконних збройних формувань «для вчинення терористичних актів на підконтрольній українській владі території».

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за ознаками незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами. Слідчо-оперативні дії для встановлення причетних тривають.

Напередодні СБУ повідомила про затримання учасника незаконного збройного угруповання «ЛНР» на Харківщині. Його підозрюють зокрема в тому, що він брав участь у бойових діях проти Збройних сил України.