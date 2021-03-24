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24 березня 2021, Київ 14:18
Новини | Суспільство

Після затримання бойовика «ЛНР» на Харківщині СБУ виявила схованку зі зброєю

Правоохоронці знайшли боєприпаси в тому числі російського виробництва

Служба безпеки України виявила схрон із боєвими припасами, в тому числі російського виробництва, повідомляє пресслужба відомства 24 березня.

За повідомленням, схрон виявився в Харківській області, правоохоронці знайшли «бойові засоби ураження, у тому числі реактивні штурмові гранати РШГ-1, виробництва Росії».

Це сталося внаслідок розслідування діяльності підозрюваного учасника незаконного збройного угруповання «ЛНР», якого контррозвідка затримала напередодні.

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«Співробітники спецслужби під час проведення подальших слідчо-оперативних дій виявили у бойовика нотатки із GPS-координатами, які вказували на місце у лісі неподалік Харкова. За результатами пошукових заходів виявлено схованку із щільно упакованими військовими засобами ураження російського виробництва», – йдеться в повідомленні.

Пресслужба СБУ повідомляє про такий перелік знайденого:

  • 10 гранат РШГ-1, РПГ-22, РПГ-26
  • дві протипіхотні міни МОН-50
  • 30 гранат Ф-1 та РГД-5
  • 20 запалів до ручних гранат
  • майже 6 кілограм пластичної вибухівки
  • шість електродетонаторів
  • дві запалювальні трубки
  • десятки метрів детонуючого та вогнепровідного шнурів
  • електродріт і елементи живлення
  • понад 2 200 набоїв калібру 5,45 та 7,62 міліметра

Як припускають у СБУ, схованку облаштували учасники незаконних збройних формувань «для вчинення терористичних актів на підконтрольній українській владі території».

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за ознаками незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами. Слідчо-оперативні дії для встановлення причетних тривають.

Напередодні СБУ повідомила про затримання учасника незаконного збройного угруповання «ЛНР» на Харківщині. Його підозрюють зокрема в тому, що він брав участь у бойових діях проти Збройних сил України.

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