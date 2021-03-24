Після затримання бойовика «ЛНР» на Харківщині СБУ виявила схованку зі зброєю

Служба безпеки України виявила схрон із боєвими припасами, в тому числі російського виробництва, повідомляє пресслужба відомства 24 березня.
За повідомленням, схрон виявився в Харківській області, правоохоронці знайшли «бойові засоби ураження, у тому числі реактивні штурмові гранати РШГ-1, виробництва Росії».
Це сталося внаслідок розслідування діяльності підозрюваного учасника незаконного збройного угруповання «ЛНР», якого контррозвідка затримала напередодні.
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«Співробітники спецслужби під час проведення подальших слідчо-оперативних дій виявили у бойовика нотатки із GPS-координатами, які вказували на місце у лісі неподалік Харкова. За результатами пошукових заходів виявлено схованку із щільно упакованими військовими засобами ураження російського виробництва», – йдеться в повідомленні.
Пресслужба СБУ повідомляє про такий перелік знайденого:
- 10 гранат РШГ-1, РПГ-22, РПГ-26
- дві протипіхотні міни МОН-50
- 30 гранат Ф-1 та РГД-5
- 20 запалів до ручних гранат
- майже 6 кілограм пластичної вибухівки
- шість електродетонаторів
- дві запалювальні трубки
- десятки метрів детонуючого та вогнепровідного шнурів
- електродріт і елементи живлення
- понад 2 200 набоїв калібру 5,45 та 7,62 міліметра
Як припускають у СБУ, схованку облаштували учасники незаконних збройних формувань «для вчинення терористичних актів на підконтрольній українській владі території».
Правоохоронці відкрили кримінальну справу за ознаками незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами. Слідчо-оперативні дії для встановлення причетних тривають.
Напередодні СБУ повідомила про затримання учасника незаконного збройного угруповання «ЛНР» на Харківщині. Його підозрюють зокрема в тому, що він брав участь у бойових діях проти Збройних сил України.
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