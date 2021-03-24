СБУ повідомила про викриття агента білоруського КДБ

Служба безпеки повідомила, що у Волинській області викрили та припинили розвідувальну діяльність на шкоду державній безпеці громадянина Білорусі.

Як повідомляє пресцентр СБУ, встановлено, що чоловік був завербований КДБ РБ і «цілеспрямовано маршрутувався на територію нашої держави для виконання розвідувальних завдань та організації іншої протиправної діяльності».

«Співробітники іноземної спецслужби відпрацювали агенту завдання щодо збору актуальної інформації про ситуацію у прикордонні: стан захищеності державного кордону України, порядок його охорони, технічне оснащення, кількість задіяного особового складу Державної прикордонної служби України, характеризуючі та компрометуючі дані на прикордонників і митників тощо. З цією метою агент КДБ РБ намагався залучити до конфіденційного співробітництва військовослужбовців ДПС України з числа секретоносіїв», – йдеться в повідомленні СБУ.

Наразі громадянину Білорусі оголосили про підозру за статтею «шпигунство». Тривають слідчі дії.

Білоруська сторона ситуацію офіційно не коментувала.