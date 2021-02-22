Спецслужби заявили про затримання у Харкові шпигуна, що збирав для Росії дані про українську бронетехніку 

У Харкові затримали чоловіка, який, за даними слідчих, збирав для спецслужб Росії закриту інформацію про новітню українську бронетехніку, повідомляє у понеділок пресслужба СБУ.

«Контррозвідка Служби безпеки України затримала у Харкові агента російської воєнної розвідки, який виконував завдання здобути для країни-агресора технічну документацію з розробки і виробництва українського танку Т-84БМ «Оплот». Встановлено, що громадянина України завербували представники Головного управління Генштабу Збройних сил РФ під час його поїздки до Російської Федерації», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що чоловік «намагався залучити» співробітника харківського державного підприємства «ХКБМ ім. Морозова», яке здійснювало розробку танка.

«Під контролем оперативників СБУ, ворожий агент отримав від працівника зразки технічних матеріалів та відпрацьованими каналами передав фотокопії представнику російської спецслужби. Зрадника затримано «на гарячому» під час одержання ним «повного комплекту технічної документації», яка має гриф обмеження доступу. Наразі зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України, та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Тривають слідчі дії», – повідомили в СБУ.

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Українські спецслужби періодично повідомляють про факти викриття осіб, завербованих Росією задля завдання шкоди національним і безпековим інтересам України. Росія зазвичай на такі звинувачення або не реагує, або заперечує їх.