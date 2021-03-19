СБУ звітує про викриття «ботоферми» на 5 тисяч акаунтів, яка фінансувалася з Росії

Служба безпеки України припинила роботу мережі акаунтів, яка поширювала неправдиву інформацію про Україну, повідомляє пресслужба відомства 19 березня.

За даними СБУ, діяльність мережі фінансували з Росії, загальна кількість виявлених акаунтів у ній перевищує 5 тисяч. Обладнання виявили в орендованій квартирі в Києві.

«Виконавці діяли в інтересах третіх осіб, які підтримували гібридну війну проти України. За задумом замовників, спотворена інформація мала впливати на свідомість людей для поширення негативних настроїв у суспільстві та дискредитувати українську владу всередині країни та за її межами», – йдеться у повідомленні служби.

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Під обшуку правоохоронці вилучили комп’ютери зі спеціалізованим програмним забезпеченням, телекомунікаційне обладнання та понад 3 тисячі сім-карток.

СБУ повідомляє про відкриття кримінального провадження за статятми про несанкціоноване втручання в роботу комп’ютерів, триває досудове слідство. Наразі правоохоронці встановлюють причетних для притягнення до відповідальності.