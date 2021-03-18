Дубінський офіційно не звертався до СБУ щодо Деркача – речник

Народний депутат, колишній член фракції «Слуга народу» Олександр Дубінський офіційно не звертався до Служби безпеки України щодо діяльності позафракційного народного депутата Андрія Деркача. Про це Радіо Свобода повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.

«Станом на зараз такого звернення до нас офіційно не надходило», – повідомив він.

Радіо Свобода звернеться до СБУ з офіційним запитом щодо наявності проваджень проти Андрія Деркача.

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Народний депутат Олександр Дубінський у своєму відеозверненні 18 березня заявив, що вимагав від президента Володимира Зеленського відкриття кримінальної справи проти Деркача після санкцій Сполучених Штатів, але «ані СБУ, ані особисто наш монарх (Зеленський – ред.) так і не спромоглися це зробити».

Він не уточнив, за фактом яких саме правопорушень пропонував розслідувати дії Деркача і чи звертався з офіційними запитами до СБУ чи інших правоохоронних органів.

Радіо Свобода звернулося до Офісу президента із запитом щодо цих заяв і наразі очікує відповіді.