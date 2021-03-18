СБУ повідомила про затримання у Дніпрі «агента» угруповання «ДНР»

У Службі безпеки повідомили про затримання в Дніпрі «агента» так званої «МДБ ДНР», яка позиціонує себе як «спецслужба» угруповання «ДНР», визнаного в Україні терористичним.

«За попередньою версією слідства, мешканець тимчасово непідконтрольної українській владі території Донеччини був завербований ватажками незаконних збройних формувань. За завданням представників так званої «МДБ ДНР» його було направлено до Дніпропетровської області для збору розвідувальної інформації. Зловмисників, насамперед, цікавили відомості про особовий склад і військову техніку підрозділів Збройних сил України. Для отримання розвідданих, «куратори» відпрацювали інформатору закриті канали зв’язку, у тому числі для відправлення електронних повідомлень», – повідомила пресслужба СБУ.

За даними відомства, у чоловіка під час обшуків виявили зброю та боєприпаси.

«Слідчі органів безпеки повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації), ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо обрання зловмиснику міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», – додали в СБУ.

Українські спецслужби періодично повідомляють про факти викриття осіб, завербованих Росією або підтримуваними нею бойовиками на Донбасі задля завдання шкоди національним і безпековим інтересам України. Росія зазвичай на такі звинувачення або не реагує, або заперечує їх.