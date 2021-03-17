Псевдодепутатці угруповання «ЛНР» повідомили про підозру – прокуратура

У Луганській обласній прокуратурі заявили, що повідомили про підозру жінці, так званому «депутату народної ради ЛНР» за фактом вчинення дій, спрямованих на насильницьку зміну, повалення конституційного ладу та захоплення державної влади, порушення територіальної цілісності і недоторканності України.

«За матеріалами слідства, 11 листопада 2018 року мешканка міста Луганськ взяла участь у «чергових виборах голови та депутатів народної ради ЛНР III скликання», які організувала, профінансувала та провела окупаційна адміністрація РФ. У складі незаконно утвореного органу влади – так званої «народної ради» депутат з метою насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади України, зокрема, брала участь у пленарних засіданнях комітетів «народної ради ЛНР», розробляла псевдозаконопроекти та проводила активну роботу з прийому громадян», – повідомила пресслужба Луганської обласної прокуратури.

Інших деталей щодо підозрюваної у прокуратурі не надали.

На окупованих частинах Донеччини і Луганщини 11 листопада 2018 року відбулося «голосування» на так званих «виборах» ватажків угруповань «ДНР»/«ЛНР», а також так званих «депутатів» цих угруповань, що визнані в Україні терористичними. Україна і країни Заходу засудили проведення цих псевдовиборів і закликали Росію вивести свої війська й озброєння з території України й ліквідувати незаконні збройні угруповання «ДНР» та «ЛНР» і їхні структури.

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