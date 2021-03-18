«Незаконно відвідував Крим»: СБУ просять не пускати в Україну репера «Басту»

Народний депутат України Олексій Гончаренко («Європейська солідарність») звернувся до Служби безпеки з проханням розглянути можливість заборони на в’їзд в Україну російському реперу «Басті».

«Направив у СБУ депутатське звернення щодо приїзду в Україну російського репера «Басти» (Василь Вакуленко), в якого в червні цього року заплановано два концерти в Києві. У 2018 році Василь Вакуленко був включений у перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці України», – написав Гончаренко на своїй сторінці у фейсбуці.

Депутат нагадав, що в 2017 році СБУ вже забороняла Вакуленку в’їзд в Україну через незаконне відвідування анексованого Криму в 2015 році, де він виступав із концертом. Однак термін дії заборони вже закінчився.

У СБУ наразі не реагували на звернення Гончаренка.

У січні 2018 року Мінкульт на підставі звернення Служби безпеки заборонив Вакуленку в’їзд до України через незаконні відвідини анексованого Росією Криму. 17 вересня 2020 року Міністерство культури й інформаційної політики повідомило, що «Басті» знову дозволений в’їзд до України.

У СБУ у відповідь на запит Радіо Свобода повідомили, що не отримували даних, що російський репер Василь Вакуленко (відомий під псевдонімом «Баста») за три роки заборони на в’їзд до України здійснював дії, які можуть завдати шкоди національній безпеці. Таким чином у відомстві пояснили, чому музиканту був знову дозволений в’їзд на українську територію.