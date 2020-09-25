СБУ пояснила, чому дозволила російському реперу «Басті» в’їзд до України

Служба безпеки України не отримувала даних, що російський репер Василь Вакуленко (відомий під псевдонімом «Баста») за три роки заборони на в’їзд до України здійснював дії, які можуть завдати шкоди національний безпеці, повідомила СБУ у відповідь на запит Радіо Свобода.

Таким чином у відомстві пояснили, чому музиканту знову дозволений в’їзд на українську територію.

«У серпні 2017 року було прийнято рішення про заборону в’їзду в України вказаному громадянину РФ терміном на три роки. З огляду на те, що за цей період даних про вчинення останнім дій, що можуть завдати шкоди національний безпеці, не отримано… прийнято рішення про скасування заборони», – заявили в СБУ.

У січні 2018 року Мінкульт на підставі звернення Служби безпеки заборонив Вакуленку в’їзд до України через незаконні відвідини анексованого Росією Криму. 17 вересня 2020 року Міністерство культури й інформаційної політики повідомило, що «Басті» знову дозволений в’їзд до України.