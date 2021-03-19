Повідомлено про підозру «експерту» через просування наративів держави-агресора – СБУ

Служба безпеки України оголосила про підозру проросійському політтехнологу, який, як вказують у відомстві, «публічно ставив під сумнів суб’єктність України та закликав до офіційного припинення її існування».

«Кіберфахівці СБУ встановили, що так званий «політичний експерт» цілеспрямовано просуває в інформаційному просторі наративи держави-агресора. У своїх виступах на російських телеканалах, інтерв’ю в проросійських ЗМІ та дописах у соцмережах він тривалий час послідовно висловлював тези, що принижують Україну, її державні символи, мову, історію, героїв та народ. Проросійський політтехнолог брав участь у спланованих та скоординованих інформаційних операціях проти України. Зокрема, підтримував акцію, організовану однією з парламентських партій під посольством США. Він як «експерт» в ефірі одного з телеканалів, який зараз перебуває під санкціями, неодноразово просував тезу про нібито перебування України «під зовнішнім управлінням», – йдеться в повідомленні СБУ.

У відео, яке СБУ розмістила під повідомленням про проросійського політтехнолога, фігурує особа на ім’я Михайло Шпір. У відеоматеріалі використані фрагменти з його виступів, зокрема на телебаченні.

Повідомляється, що чоловік неодноразово виступав на телеканалі «Россия 24», щодо якого на території України введено санкції, та на «News Front», який діє на тимчасово окупованих територіях ОРДЛО.

«Фігурант публічно закликав до розправ над учасниками Революції Гідності та АТО/ООС і їхніми родинами. Глузував над загибеллю активістки Катерини Гандзюк. Образливо відгукувався про громадян через їхню віру, глумився над релігійними символами і вимагав ввести кримінальну відповідальність за сповідування християнства. Він також висловлював симпатії до нацистів, Адольфа Гітлера, Радянського Союзу, НКВД та політики Володимира Путіна», – йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, наразі у кримінальному провадженні проведено обшуки за місцем фактичного і тимчасового проживання Шпіра в Івано-Франківську та Києві. Триває досудове слідство.

За результатами слідчих дій йому повідомлено про підозру за трьома статтями (про посягання на територіальну цілісність України, про порушення рівноправності громадян, про поширення і пропаганду символіки тоталітарних режимів). Коментарів Шпіра про підозру немає.