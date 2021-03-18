Санкції проти «каналів Медведчука»: Верховний суд розповів про надходження нових позовів

У Верховному суді повідомили про надходження іще чотирьох позовів про оскарження санкцій проти низки осіб і блокування телеканалів, які пов’язують із проросійським політиком, народним депутатом від «ОПЗЖ» Віктором Медведчуком.

Згідно з повідомленням, позов надійшов від громадянок Наталії Лавренюк (цивільна дружина Тараса Козака – ред.), Оксани Марченко (дружина Віктора Медведчука – ред.), від самого Віктора Медведчука, а також міжнародної комерційної компанії «EVIRER LTD» (ОАЕ) – за цим позовом справу призначено для розгляду в судовому засіданні на 7 квітня.

Повідомляється, що позовні заяви надійшли у період 15-17 березня.

Кілька справ про оскарження указу президента щодо санкцій вже були відкриті раніше і призначені розгляди на березень-квітень.

2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони про запровадження санкцій проти народного депутата й соратника проросійського політика Віктора Медведчука Тараса Козака і восьми пов’язаних із ним юридичних осіб. Санкції передбачають блокування телеканалів «112 Україна», NewsOne і ZiK.

Телеканали у своїй заяві розкритикували санкції і назвали рішення влади «політичною розправою над невгодними ЗМІ».

За словами секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олексія Данілова, робота над цим рішенням почалася ще влітку 2020 року, і готували його «дуже ретельно». Він запевнив, що є достатньо доказів, і скасувати санкції буде надзвичайно складно.

Тарас Козак називає звинувачення брехнею і відкидає їх.

Рішення щодо санкцій підтримала низка західних союзників України, але були й застереження з-за кордону щодо необхідності дотримання права на висловлювання, і критика з боку кількох міжнародних журналістських організацій, а також із боку Росії.

Київ відповідає, що згадані канали були інструментами пропаганди, а не засобами інформації.