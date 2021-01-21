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21 січня 2021, Київ 20:19
Новини | Події

СБУ заявила про затримання посадовця Київводоканалу

За даними СБУ, посадовець вимагав 38,2 тисячі доларiв США вiд представника комерцiйної структури

Служба безпеки України заявляє про затримання за хабарництво заступника начальника одного з департаментів приватного акціонерного товариства «Акціонерна компанія «Київводоканал».

«Оперативники спецслужби встановили, що посадовець вимагав 38,2 тисячі доларiв США вiд представника комерцiйної структури. У таку суму він оцінив погодження дозволiв на розмiщення об'єктiв зовнiшньоï реклами на ділянках, які обслуговує «Киïвводоканал». Співробітники СБУ задокументували отримання фігурантом авансу у розмірі 9,1 тисяча доларiв США», – йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, посадовця затримали у службовому кабiнетi пiд час отримання черговоï частини хабара у 14,7 тисяч доларiв США.

Правоохоронці відкрили провадження за частиною четвертою статті 368-3 ККУ (Підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, вчинений повторно або за попередньою змовою групою осіб чи поєднані з вимаганням неправомірної вигоди).

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Тим часом, у пресслужбі «Київводоканалу» повідомили, що СБУ провела обшук в їхньому головному офісі.

«У головному офісі ПрАТ «АК «Київводоканал» відбуваються слідчі дії, які проводить ГУ СБУ у м. Києві. Керівництво компанії відкрито до співпраці. Як тільки будуть подробиці, ми повідомимо детальніше, за умови, що це дозволить слідство», – мовиться в повідомленні.

У «Київводоканалі» заявили, що представники СБУ не пред'явили на охороні посвідчень і документу, який дає право проводити слідчі дії на території «Київводоканалу», тому служба безпеки підприємства відмовила їм в доступі на територію головного офісу. Після цього представники СБУ виламали двері, додали в компанії.

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