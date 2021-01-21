СБУ заявила про затримання посадовця Київводоканалу

Служба безпеки України заявляє про затримання за хабарництво заступника начальника одного з департаментів приватного акціонерного товариства «Акціонерна компанія «Київводоканал».

«Оперативники спецслужби встановили, що посадовець вимагав 38,2 тисячі доларiв США вiд представника комерцiйної структури. У таку суму він оцінив погодження дозволiв на розмiщення об'єктiв зовнiшньоï реклами на ділянках, які обслуговує «Киïвводоканал». Співробітники СБУ задокументували отримання фігурантом авансу у розмірі 9,1 тисяча доларiв США», – йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, посадовця затримали у службовому кабiнетi пiд час отримання черговоï частини хабара у 14,7 тисяч доларiв США.

Правоохоронці відкрили провадження за частиною четвертою статті 368-3 ККУ (Підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, вчинений повторно або за попередньою змовою групою осіб чи поєднані з вимаганням неправомірної вигоди).

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Тим часом, у пресслужбі «Київводоканалу» повідомили, що СБУ провела обшук в їхньому головному офісі.

«У головному офісі ПрАТ «АК «Київводоканал» відбуваються слідчі дії, які проводить ГУ СБУ у м. Києві. Керівництво компанії відкрито до співпраці. Як тільки будуть подробиці, ми повідомимо детальніше, за умови, що це дозволить слідство», – мовиться в повідомленні.

У «Київводоканалі» заявили, що представники СБУ не пред'явили на охороні посвідчень і документу, який дає право проводити слідчі дії на території «Київводоканалу», тому служба безпеки підприємства відмовила їм в доступі на територію головного офісу. Після цього представники СБУ виламали двері, додали в компанії.