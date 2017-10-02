Госпсуд Києва відклав справу «Київенерго», «Київгазу» і «Київводоканалу» на наступний рік

Господарський суд Києва повідомив, що відклав розгляд позову прокуратури Києва про повернення у власність міста пакетів акцій «Київенерго», «Київгазу» і «Київводоканалу» на наступний рік, на 21 травня.

«За наслідками розгляду 02.10.2017 справи №910/15044/17 про визнання недійсними правочинів, повернення та витребування акцій товариств «Київенерго», «Київгаз» та «Київводоканал» судове засідання було відкладене на 21.05.2018 на 10 год. 00 хв.», – мовиться в повідомленні суду.

Як заявили в суді, відкладення розгляду справи було зумовлене неявкою представників сторін та необхідністю повідомити учасників судового засідання – нерезидентів України про розгляд цього спору в порядку Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних та комерційних справах, у тому числі направлення їм належним чином засвідчених перекладів позовної заяви, доданих до неї документів та процесуальних рішень суду.

Раніше 2 жовтня генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомляв, що цього дня Госпсуд Києва мав почати розгляд цієї справи.

«У 2006 році на підставі рішення Київради було створено ЗАТ «Компанія «Київенергохолдинг» – єдиний комплекс постачання енергоресурсів, води та водовідведення у столиці. У процесі створення цього товариства фактично у його власність були передані належні територіальній громаді контрольні пакети акцій ВАТ «Київгаз» та ВАТ «АК «Київводоканал» (61% та 67% відповідно), а також 12,73% акцій ВАТ «АЕК «Київенерго». Вартість пакетів акцій на той час була оцінена у 230 мільйонів гривень. Однак у ході досудового слідства прокуратура міста Києва встановила, що вартість акцій була занижена в більш ніж 4 рази та, згідно з висновками експертів, складала понад 1,1 мільярда гривень», – написав генпрокурор у фейсбуці.

Про те, що прокуратура Києва подала позов до Господарського суду Києва, стало відомо на початку вересня. Тоді прокурор Києва Роман Говда нагадав, що 12,7% акцій «Київенерго» згодом були передані зі статутного капіталу «Київенергохолдингу» третім юрособам – на сьогодні вони перебувають у власності «ДТЕК Енерго». За його словами, енергохолдинг «ДТЕК» у цьому позові є добросовісним набувачем акцій, оскільки з моменту їхнього відчуження минуло сім років, ДТЕК їх сконцентрував тільки 2014 року. Говда тоді заявляв, що прокуратура проситиме заарештувати акції компаній як забезпечувальний захід.

18 серпня компанія Ornex, що входить до групи СКМ мільярдера Ріната Ахметова, придбала на фондовій біржі 25% акцій «Київенерго». До торгів 25% акцій «Київенерго» належали Фонду держмайна, 18% – ТОВ «ДТЕК Енерго», компанія DTEK Holdings Limited мала 25%, а DTEK ENERGY B.V. – 29%.

Компанія ДТЕК належить Рінату Ахметову.

Компанію «Київенергохолдинг» створили у квітні 2006 року. Статутний капітал компанії був сформований за рахунок акцій «Київенерго», «Київгаз», «Київводоканал» та грошових коштів.

Акціонерні товариства «Київенерго», «Київгаз» і «Київводоканал» є підприємствами, що надають комунальні послуги і є монополістами на різних товарних ринках у різних територіальних межах.