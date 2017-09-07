Прокуратура просить суд повернути Києву акції «Київводоканалу», «Київенерго» і «Київгазу»

Прокуратура Києва подала позов до Господарського суду Києва про повернення у власність міста пакетів акцій «Київенерго», «Київгазу» і «Київводоканалу».

«Прокуратура Києва подала до Господарського суду Києва позов про повернення територіальній громаді столиці пакетів акцій «Київенерго», «Київгазу» і «Київводоканалу» вартістю понад мільярд гривень», – сказав прокурор Києва Роман Говда.

Він нагадав, що 12,7% акцій «Київенерго» згодом були передані зі статутного капіталу «Київенергохолдингу» третім юрособам – на сьогодні вони перебувають у власності «ДТЕК Енерго».

За його словами, енергохолдинг «ДТЕК» у цьому позові є добросовісним набувачем акцій, оскільки з моменту їх відчуження минуло сім років, ДТЕК їх сконцентрував тільки в 2014 році.

Говда також уточнив, що суд повинен в найближчі дні призначити дату розгляду позову, при цьому прокуратура проситиме заарештувати акції компаній як забезпечувальний захід.

18 серпня компанія Ornex, що входить до групи СКМ мільярдера Ріната Ахметова, придбала на фондовій біржі 25% акцій «Київенерго». До торгів 25% акцій «Київенерго» належали Фонду держмайна, 18% – ТОВ «ДТЕК Енерго», компанія DTEK Holdings Limited мала 25%, а DTEK ENERGY B.V. – 29%.

Компанія ДТЕК належить Рінату Ахметову.

Компанію «Київенергохолдинг» створили у квітні 2006 року. Статутний капітал компанії був сформований за рахунок акцій «Київенерго», «Київгаз», «Київводоканал» та грошових коштів.

Акціонерні товариства «Київенерго», «Київгаз» і «Київводоканал» є підприємствами, що надають комунальні послуги і є монополістами на різних товарних ринках в різних територіальних межах.