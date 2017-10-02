Луценко: суд розпочинає розгляд позову прокуратури про повернення Києву акцій «Київводоканалу», «Київенерго» і «Київгазу»

Господарський суд міста Києва розпочинає 2 жовтня розгляд позову столичної прокуратури про повернення у власність міста пакетів акцій «Київенерго», «Київгазу» і «Київводоканалу». Про це повідомив генпрокурор Юрій Луценко на своїй сторінці у Facebook.

«У 2006 році на підставі рішення Київради було створено ЗАТ «Компанія Київенергохолдинг» – єдиний комплекс з постачання енергоресурсів, води та водовідведення у столиці. У процесі створення цього товариства фактично у його власність були передані належні територіальній громаді контрольні пакети акцій ВАТ «Київгаз» та ВАТ «АК «Київодоканал» (61% та 67% відповідно), а також 12,73% акцій ВАТ «АЕК «Київенерго». Вартість пакетів акцій на той час була оцінена у 230 мільйонів гривень. Однак у ході досудового слідства прокуратура міста Києва встановила, що вартість акцій була занижена в більш ніж 4 рази та, згідно з висновками експертів, складала понад 1,1 мільярда гривень», – написав генпрокурор.

За даними Луценка, «товариство, яке продовжує здійснювати управління значимими для столиці підприємствами «Київводоканал» та «Київвгаз», налічує лише 4 працівники».

Крім того, додає генпрокурор, у червні 2017 року столична прокуратура завершила досудове розслідування стосовно колишнього голови правління ЗАТ «Компанія Київенергохолдинг», який, «зловживаючи своїм службовим становищем, незаконно відчужив на користь приватної компанії пакет акцій ВАТ «АЕК «Київенерго».

Про те, що прокуратура Києва подала позов до Господарського суду Києва, стало відомо на початку вересня.

Тоді прокурор Києва Роман Говда нагадав, що 12,7% акцій «Київенерго» згодом були передані зі статутного капіталу «Київенергохолдингу» третім юрособам – на сьогодні вони перебувають у власності «ДТЕК Енерго».

За його словами, енергохолдинг «ДТЕК» у цьому позові є добросовісним набувачем акцій, оскільки з моменту їх відчуження минуло сім років, ДТЕК їх сконцентрував тільки в 2014 році.

Говда тоді заявляв, що прокуратура проситиме заарештувати акції компаній як забезпечувальний захід.

18 серпня компанія Ornex, що входить до групи СКМ мільярдера Ріната Ахметова, придбала на фондовій біржі 25% акцій «Київенерго». До торгів 25% акцій «Київенерго» належали Фонду держмайна, 18% – ТОВ «ДТЕК Енерго», компанія DTEK Holdings Limited мала 25%, а DTEK ENERGY B.V. – 29%.

Компанія ДТЕК належить Рінату Ахметову.

Компанію «Київенергохолдинг» створили у квітні 2006 року. Статутний капітал компанії був сформований за рахунок акцій «Київенерго», «Київгаз», «Київводоканал» та грошових коштів.

Акціонерні товариства «Київенерго», «Київгаз» і «Київводоканал» є підприємствами, що надають комунальні послуги і є монополістами на різних товарних ринках в різних територіальних межах.