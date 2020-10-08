В Одесі НАБУ та СБУ проводять обшуки за адресами, які мають стосунок до представників ОПЗЖ

В Одесі Національне антикорупційне бюро України та Служба безпеки України проводять обшуки за адресами, які мають стосунок до представників «Опозиційної платформи – За життя», повідомив народний депутат від ОПЗЖ Микола Скорик у коментарі Радіо Свобода.

«Працівники НАБУ і СБУ проводять обшуки по цілій низці адрес, які мають відношення до наших депутатів обласної ради Віктора Баранського і Віталія Саутьонкова. Вони також кандидати в Одеську міську раду від ОПЗЖ. Йдеться про якісь господарчі дії, але чому було потрібно це робити за два тижні до виборів? Наскільки я зрозумів, самій справі більш як рік», – сказав Скорик.

За його словами, працівники правооохоронних органів також планували провести обшук в одній з його одеських приймалень, «але поводили себе в рамках закону».

«Коли ми довели, що це приймальна народного депутата, вони не стали проводити обшук. Наскільки мені відомо, зараз проводиться низка слідчих дій за іншими адресами», – розповів Скорик у коментарі Радіо Свобода.

Національне антикорупційне бюро України повідомило, що разом із СБУ здійснює обшуки за місцем проживання фізичних осіб, офісів низки компаній та інших об’єктів у межах розслідування можливих зловживань, через які компанії «Українське Дунайське пароплавство» завдані збитки в особливо великих розмірах.

Слідчі припускають, що зловмисники незаконно здійснили відчуження 32 ліхтерів (барж), які належали компанії. Надалі їх вивезли за кордон. Попередня правова кваліфікація – стаття 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем).

У НАБУ заявили, що здійснюють розслідування з листопада 2019 року.