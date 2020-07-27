НАБУ розпочало розслідування щодо депутата Мамояна. Радіо Свобода виявило його автомобілі та квартири

Національне антикорупційне бюро України розпочало досудове розслідування на підставі кримінального провадження щодо народного депутата України Суто Мамояна. Провадження було зареєстроване на підставі звернення членів Ради громадського контролю НАБУ, інформує 27 липня сайт цієї ради.

«Депутат підозрюється у декларуванні завідомо неправдивих відомостей у декларації за 2019 рік. Так, можливе заниження суми на понад вісім з половиною мільйонів гривень даних щодо вартості придбаних автомобілів Toyota Land Cruiser 200, а також придбання двох квартир у житловому комплексі «Зарічний» площею 124 та 125 квадратних метрів. Попередня правова кваліфікація правопорушення: декларування недостовірної інформації (ст. 366-1 Кримінального кодексу України)», – мовиться в повідомленні.

Наприкінці червня Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що перевірить декларацію депутата фракції «Опозиційна платформа – За життя» Суто Мамояна, який, як виявило раніше Радіо Свобода, у 2019 році став власником низки елітних квартир та автомобілів, вказавши в декларації, що вони коштували значно дешевше за ринкові ціни.

Народний депутат від фракції ОПЗЖ, як виявило раніше Радіо Свобода, згідно з декларацією за 2019-й, 11 липня минулого року отримав у власність два елітні авто Toyota Land Cruiser 200 2017 і 2018 року випуску. Кожну автівку він оцінив у 20 тисяч гривень (ринкова вартість таких автомобілів у 2019-му, за оцінкою аналітиків профільного автомобільного ресурсу «Auto Ria», становила як мінімум від 62 тисяч доларів за одиницю). Сам депутата казав, що це «биті» машини.

Окрім того, 27 червня 2019-го Суто Мамоян став власником двох квартир у столиці у житловому комплексі «Зарічний» на березі Дніпра площею 124,7 і 125,1 квадратних метрів. У декларації Мамояна кожна з цих квартир оцінена у 500 тисяч гривень, при тому, що ринкова вартість квартир такого метражу у Києві у цьому комплексі у 2019 році, за даними експертки з продажу нерухомості Варвари Бочай, стартувала від 1,2 тисячі доларів за квадратний метр. За її словами, придбати таку нерухомість за ціною, яка вказана у декларації Мамояна, було б нереально, бо вона «значно занижена».