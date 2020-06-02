Депутат ОПЗЖ задекларував два LAND CRUISER по 800 доларів і нерухомість, ціною увосьмеро нижче ринкової

Депутат «Опозиційної платформи – «За життя» Суто Мамоян у 2019 році став власником низки елітних квартир та автомобілів, вказавши в декларації, що вони вартували значно дешевше за ринкові ціни. Це виявила журналістка Радіо Свобода Софія Середа, проаналізувавши декларацію парламентаря за 2019 рік, оприлюднену на сайті НАЗК.

Так, наприклад, у документі йдеться, що 11 липня минулого року Мамоян отримав у власність два елітні авто TOYOTA LAND CRUISER 200 2017 та 2018 року випуску. У своїй декларації кожну автівку він оцінив у 20 тисяч гривень (ринкова вартість таких автомобілів у 2019-му, за оцінкою аналітиків профільного автомобільного ресурсу «Auto Ria», становила, як мінімум від 62 тисячі доларів за одиницю).

Окрім того, 27 червня 2019-го Суто Мамоян став власником двох квартир у столиці у житловому комплексі «Зарічний» на березі Дніпра площею 124,7 та 125,1 квадратних метри.

У декларації Мамояна кожна з цих квартир оцінена у 500 тисяч гривень, при тому, що ринкова вартість квартир такого метражу у Києві у цьому комплексі у 2019-му році, за даними експертки з продажу нерухомості Варвари Бочай, стартувала від 1,2 тисячі доларів за квадратний метр. За її словами, придбати таку нерухомість за ціною, яка вказана у декларації Мамояна, було б нереально, бо вона «значно занижена».

Відтак, ціна кожної з двох квартир, вказаних у декларації депутата Мамояна, занижена майже у вісім разів. Адже квартири з таким метражем і у цьому комплексі станом на червень 2019-го продавались за майже 4 мільйони гривень.

Згідно з декларацією, доходи Мамояна у 2019 році складались із:

заробітної плати, отриманої до обрання депутатом за основним місцем роботи – ТОВ «М’яспром», де він працював заступником директора ( 30 975 гривень / близько 3,9 тисяч на місяць , якщо розподілити на перші вісім місяців 2019 року, коли Мамоян не був депутатом);

/ , якщо розподілити на перші вісім місяців 2019 року, коли Мамоян не був депутатом); роботи народним депутатом ( 155 510 гривень / близько 39 тисяч на місяць , якщо розподілити на чотири місяці, протягом яких Мамоян був народним депутатом);

/ , якщо розподілити на чотири місяці, протягом яких Мамоян був народним депутатом); подарунку від матері Гавяз Мамоян (1 000 000 гривень у негрошовій формі (ця сума дорівнює вартості двох вищезгаданих квартир, задекларованих Мамояном).

При цьому сам Суто Мамоян, згідно з декларацією, має мільйонні статки у готівці: 2,3 мільйона доларів та 2,6 мільйона гривень, – а також 340 тисяч євро.

Радіо Свобода уточнило у депутата, в якій саме валюті він задекларував своє рухоме і нерухоме майно, на що депутат відповів, що у гривнях.

На запитання про те, чи вважає він 20 тисяч гривень (приблизно 800 доларів США – ред.) реальною ціною для автомобіля TOYOTA LAND CRUISER 200, парламентар зазначив, що так.

«Вони були биті. На автобазар можете поїхати і подивитись», – відповів Мамоян.

На запитання про те, чи можна навіть пошкоджені автомобілі TOYOTA LAND CRUISER 200 купити за 20 тисяч гривень, депутат сказав: «Спробуйте». Водночас аналітики профільного автомобільного ресурсу «Auto Ria» у відповідь на запит Радіо Свобода зазначили: «авто такої марки/моделі й року випуску за ціною в 20 000 гривень повинно бути в дуже поганому стані, не на ходу й фактично металобрухтом».

Щодо задекларованих за заниженою ціною квартир Суто Мамоян розповів, що «це – подарунок мами». За словами депутата, як і його батько, мати працювала у бізнесі, але зараз на пенсії.

«Я не знаю: це реальна чи нереальна ціна (за квартири – ред.). Мені це подарували», – наголосив депутат.

На запитання Радіо Свобода про те, звідки у нього взялися мільйонні статки готівкою при офіційно задекланованій невисокій заробітній платі, Суто Мамоян зазначив: «Мені батько зробив подарунок. Можете у батька взяти декларацію і подивитись. Я у нього працював в компанії, працював все своє життя».

Суто Мамояну 38 років. Він є членом фракції «Опозиційна платформа – «За життя» та входить до парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності. До Верховної Ради потрапив за списком ОПЗЖ під номером 33.

За період каденції у Верховній Раді 9-го скликання встиг відзначитись тим, що відмовлявся спілкуватись з журналістами.