НАЗК перевірить декларацію депутата ОПЗЖ, який задекларував LAND CRUISER по 20 тисяч гривень

Національне агентство з питань запобігання корупції перевірить декларацію депутата фракції «Опозиційна платформа – За життя» Суто Мамояна, який, як виявило раніше Радіо Свобода, у 2019 році став власником низки елітних квартир та автомобілів, вказавши в декларації, що вони вартували значно дешевше за ринкові ціни.

«Національним агентством буде проведено повну перевірку декларації Суто Мамояна, поданої за 2019 рік, відповідно до норм зазначеного Порядку», – йдеться у відповіді НАЗК на інформаційний запит Радіо Свобода.

У відомстві пояснили, що Мамоян належить до категорії службових осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, а відповідно до положень пункту 4 Порядку відбору декларацій осіб ця категорія службових осіб належить до другого рівня черговості проведення повної перевірки декларацій.

Народний депутат від фракції ОПЗЖ, як виявило раніше Радіо Свобода, згідно з декларацією за 2019-ий, 11 липня минулого року отримав у власність два елітні авто TOYOTA LAND CRUISER 200 2017 та 2018 року випуску. Кожну автівку він оцінив у 20 тисяч гривень (ринкова вартість таких автомобілів у 2019-му, за оцінкою аналітиків профільного автомобільного ресурсу «Auto Ria», становила, як мінімум від 62 тисяч доларів за одиницю). Сам депутата казав, що це «биті» машини.

Окрім того, 27 червня 2019-го Суто Мамоян став власником двох квартир у столиці у житловому комплексі «Зарічний» на березі Дніпра площею 124,7 та 125,1 квадратних метри. У декларації Мамояна кожна з цих квартир оцінена у 500 тисяч гривень, при тому, що ринкова вартість квартир такого метражу у Києві у цьому комплексі у 2019 році, за даними експертки з продажу нерухомості Варвари Бочай, стартувала від 1,2 тисячі доларів за квадратний метр. За її словами, придбати таку нерухомість за ціною, яка вказана у декларації Мамояна, було б нереально, бо вона «значно занижена».