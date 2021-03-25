СБУ повідомила про «слідчі дії» в рамках розслідування участі в анексії Криму представників ГО Медведчука

У Службі безпеки України повідомили, що проводять слідчі дії в рамках розслідування дій представників громадської організації «Український вибір» в їхній участі у анексії Криму. Лідером організації «Український вибір» є проросійський політик, народний депутат України від «Опозиційної платформи – За життя» Віктор Медведчук.

«Встановлено, що учасники ГО «Всеукраїнський громадський рух «Український вибір» під час анексії півострова та у подальшому активно підтримували окупаційні органи влади. Вони стали представниками незаконних виборчих комісій і дільниць, брали участь у діяльності незаконного збройного формування «Самооборона Криму». Учасники НЗФ здійснювали незаконне переслідування українських активістів, захоплення адміністративних будівель органів влади України. Організатори ГО імітували ліквідацію 210 осередків, які знаходились на півострові. Проте жодних документів до Мін’юсту України не подавалось. Організація продовжувала проводити у Криму діяльність на шкоду державній безпеці України», – йдеться в повідомленні СБУ.

За даними відомства, те, що лише у 2017 році припинення діяльності осередків «Українського вибору» у Криму було оформлено, згідно з чинним українським законодавством, може свідчити «про створення уявної непричетності керівництва ГО «Всеукраїнський громадський рух «Український вибір – Право народу» до протиправної діяльності її осередків на території АР Крим».

«Під час досудового розслідування слідчі СБУ отримали беззаперечні докази, що керівництво і представники ГО брали участь в організації та проведенні незаконного референдуму і незаконних виборів на тимчасово окупованій території АР Крим та Севастополя після тимчасової анексії півострова РФ. За попередньою версією слідства, вони також причетні до вчинення інших злочинних дій», – додали в СБУ.

У службі вказали, що відкрите кримінальне провадження за ст. 366 (службове підроблення). Вирішується питання щодо повідомлення учасникам про підозри за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ст 111 (державна зрада). Триває досудове слідство.

В організації «Український вибір» Віктора Медведчука поки ситуацію не коментували. Водночас однопартієць Медведчука Ілля Кива у фейсбуці назвав проведення слідчих дій правоохоронцями «ще одним фактором тиску на опозицію».

Окупація та анексія Криму Росією У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові. 16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.