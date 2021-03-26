Віктору Медведчуку довелося відновлювати свій вплив на процеси в державі та шукати способи повернутись у публічну політику після Революції гідності. Спершу непевно, перевіряючи суспільні настрої, але крок за кроком, телеканал за телеканалом – і йому вдалося відновитись в політиці та навіть завести політсилу у парламент.
Протягом цих семи років «Схеми» систематично відстежували ці процеси, значною мірою непублічні, показуючи як п'ятий президент Петро Порошенко приймав Віктора Медведчука на Банковій і в себе вдома, як оточення кума Путіна отримувало сприятливі умови для ведення бізнесу в Україні та через підставних осіб скуповувало медіа. Саме «Схеми» розповіли, що родина Медведчука через низку офшорів має крупний нафтопереробний бізнес у Росії та отримала у розробку велике нафтове родовище.
Тепер «Схеми» у співпраці з колегами з OCCRP встановили: джерело безперебійного фінансування дісталось Медведчуку та його соратнику Тарасу Козаку одразу після Майдану, а угода була підписана у день початку силової окупації Криму. І цей бізнес у Росії, який приносить мільйони доларів прибутку, вони отримали майже за безцінь. Розслідування Максима Савчука та Любомири Ремажевської.
Протягом цих семи років «Схеми» систематично відстежували ці процеси, значною мірою непублічні, показуючи як п'ятий президент Петро Порошенко приймав Віктора Медведчука на Банковій і в себе вдома, як оточення кума Путіна отримувало сприятливі умови для ведення бізнесу в Україні та через підставних осіб скуповувало медіа. Саме «Схеми» розповіли, що родина Медведчука через низку офшорів має крупний нафтопереробний бізнес у Росії та отримала у розробку велике нафтове родовище.
Тепер «Схеми» у співпраці з колегами з OCCRP встановили: джерело безперебійного фінансування дісталось Медведчуку та його соратнику Тарасу Козаку одразу після Майдану, а угода була підписана у день початку силової окупації Криму. І цей бізнес у Росії, який приносить мільйони доларів прибутку, вони отримали майже за безцінь. Розслідування Максима Савчука та Любомири Ремажевської.
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