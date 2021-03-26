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26 березня 2021, Київ 10:45
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Російські гроші, українська політика. Хто і як допоміг Медведчуку відновити вплив в Україні?

Російські гроші, українська політика. Хто і як допоміг Медведчуку відновити вплив в Україні?
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Російські гроші, українська політика. Хто і як допоміг Медведчуку відновити вплив в Україні?

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Проросійському політику Віктору Медведчуку довелося відновлювати свій вплив на процеси в державі та шукати способи повернутися в публічну політику після Революції гідності.

Віктору Медведчуку довелося відновлювати свій вплив на процеси в державі та шукати способи повернутись у публічну політику після Революції гідності. Спершу непевно, перевіряючи суспільні настрої, але крок за кроком, телеканал за телеканалом – і йому вдалося відновитись в політиці та навіть завести політсилу у парламент.

Протягом цих семи років «Схеми» систематично відстежували ці процеси, значною мірою непублічні, показуючи як п'ятий президент Петро Порошенко приймав Віктора Медведчука на Банковій і в себе вдома, як оточення кума Путіна отримувало сприятливі умови для ведення бізнесу в Україні та через підставних осіб скуповувало медіа. Саме «Схеми» розповіли, що родина Медведчука через низку офшорів має крупний нафтопереробний бізнес у Росії та отримала у розробку велике нафтове родовище.

Тепер «Схеми» у співпраці з колегами з OCCRP встановили: джерело безперебійного фінансування дісталось Медведчуку та його соратнику Тарасу Козаку одразу після Майдану, а угода була підписана у день початку силової окупації Криму. І цей бізнес у Росії, який приносить мільйони доларів прибутку, вони отримали майже за безцінь. Розслідування Максима Савчука та Любомири Ремажевської.

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