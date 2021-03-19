Медведчук програв апеляцію щодо книжки Кіпіані «Справа Василя Стуса»

Київський апеляційний суд майже у повному обсязі задовольнив скаргу видавництва Vivat та автора книжки «Справа Василя Стуса» Вахтанга Кіпіані щодо рішення Дарницького суду частково задовольнити позов проросійського політика Віктора Медведчука, який у минулому був адвокатом Стуса. Рішення суду першої інстанції полягало у вилученні згадок про Медведчука із книги як недостовірних, та забороні поширювати тираж книжок, де ці згадки є.

Колегія суддів проаналізувала згадки про Медведчука. Зокрема, йшлось про фрази «… чи була можливість у Стуса обрати «менше зло». Проте є фактом, що наданого, підтримуваного держбезпекою адвоката звали Віктор Медведчук» та «… Віктор Медведчук на суді визнав, що всі «злочини», нібито вчинені його підзахисним, «заслуговують на покарання», а також «… він фактично підтримав звинувачення. Навіщо прокурори, коли є такі безвідмовні адвокати?...». Ці згадки містяться наприкінці книжки в розділі, що аналізує роль Медведчука в обох справах Стуса.

Київський апеляційний суд розцінив як недостовірну лише одну з фраз, що їх вживання оскаржував Медведчук, а також скасував заборону суду першої інстанції на поширення книги та використання імені Медведчука.

«Рішення в частині заборони використання імені, рішення в частині заборони розповсюдження тиражу було скасовано і відмовлено», – сказав суддя, виголошуючи рішення.

Засідання суду розпочалось об 11:00 і тривало дві години. Ні Віктор Медведчук, ні його адвокат не з’явились на засідання. Судді ухвалили рішення продовжити розгляд справи без присутності представника позивача.

Повне рішення Київського апеляційного суду буде готове протягом п’яти днів. Його можна оскаржити у Верховному суді протягом 30 днів.

Книга Вахтанга Кіпіані «Справа Василя Стуса» вийшла друком у травні 2019 року. Її загальний наклад – майже 100 тисяч примірників.

У вересні 2019 року народний депутат від «Опозиційної платформи – За життя» Віктор Медведчук заявив, що просить суд заборонити книжку журналіста й історика Вахтанга Кіпіані про «Справа Василя Стуса», бо та містить «висловлювання, які не відповідають дійсності». Сам журналіст назвав позов тиском на свободу слова.

19 жовтня 2020 року Дарницький районний суд Києва частково задовольнив позов Медведчука. Суд зобов’язав Кіпіані і видавництво Vivat видалити з книжки із розділів «Кримінальна справа №5. Книга життя і смерті Василя Стуса» та «Чи вбивав адвокат Медведчук поета Василя Стуса» інформацію про особу Медведчука.

Віктор Медведчук був державним захисником українського поета Василя Стуса. Його часто звинувачують у порушенні адвокатської етики під час цього процесу. Сам він своєї провини не визнає.