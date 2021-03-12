Слідчий у справі Стуса «майор Селюк» звільнився у 2003 році полковником юстиції і мав відомчі відзнаки – СБУ

Служба безпеки України відповіла Радіо Свобода на запит стосовно особи, яка в 1970-1980х роках представляла сторону обвинувачення в справі поета Василя Стуса, і в архівних документах значиться як «слідчий КГБ УРСР – майор Селюк».

Із наявних у Галузевому державному архіві СБУ даних в органах КДБ УРСР у вказаний період на посаді слідчого проходив військову службу Селюк Анатолій Васильович. На час розпаду СРСР він був підполковником юстиції.

Після здобуття Україною незалежності Анатолій Селюк продовжив працювати вже в СБУ та навіть отримував відзнаки:

«У 1991 році його було прийнято на військову службу в СНБУ, а згодом – СБУ. Звільнено з військової служби у 2003 році у військовому званні полковника юстиції. За час проходження військової служби Селюк А. В. заохочувався відомчими відзнаками», – йдеться у відповіді на запит.

Редакція також цікавилася, чи має Селюк спеціальну пенсію у зв’язку з десятиліттями роботи в спецслужбах, і якщо так, то яку. У СБУ на це питання не відповіли.

«Інша запитувана інформація відсутня», – повідомили в СБУ.

Наприкінці 2015 року Служба безпеки України відкрила доступ до документів КДБ та архівів 1917-1991 років. Серед них – томи справи українського поета, дисидента-«шістдесятника» Василя Стуса.

Василя Стуса двічі арештовували та ув’язнювали, звинувачуючи в «антирадянській агітації й пропаганді». Сторону обвинувачення, тобто СРСР, представляв слідчий КГБ УРСР – майор Анатолій Селюк.

Проводячи обшуки, вилучаючи приватне листування, викликаючи оточення Стуса свідчити, Селюк домігся, що на початку вересня 1972 року поета засудили до 5 років позбавлення волі та 3 років заслання. У травні ж 1980 року Стуса було знову заарештовано, визнано особливо небезпечним рецидивістом і у вересні засуджено на 10 років примусових робіт і 5 років заслання.

Василь Стус помер у 1985 році в таборі Кучино (зараз це Пермський край, Росія). За офіційними даними, причина смерті – зупинка серця.

Вперше в історії України всі архівні матеріали справи засудженого дисидента зібрав та видав журналіст, публіцист, історик Вахтанг Кіпіані у книжці «Справа Василя Стуса». Через те, що вона містить фрагменти судових засідань, де адвокатом Василя Стуса виступав Віктор Медведчук, який нині є депутатом і проросійським політиком, той подав позов та частково виграв його у жовтні 2020 року. Суд першої інстанції заборонив розповсюджувати книжку.

Видавництво Vivat, що видало книжку, подало апеляцію на це рішення до Київського апеляційного суду. Розгляд апеляційної скарги продовжиться об 11:00 19 березня 2021 року.

Книга Вахтанга Кіпіані «Справа Василя Стуса» вийшла друком у травні 2019 року. Її загальний наклад – 35 тисяч примірників.