Адвокат: суддя дала підстави для скасування рішення за позовом Медведчука в апеляції

Адвокат В’ячеслав Якубенко, який представляв інтереси журналіста й історика Вахтанга Кіпіані в справі за позовом Віктора Медведчука щодо заборони книги «Справа Василя Стуса», заявляє, що рішення, ухвалене 19 жовтня Дарницьким районним судом Києва, виходить за рамки позовних вимог і буде скасоване в апеляційній інстанції.

Віктор Медведчук вимагав заборонити видання і продаж книги «на будь-якій території у будь-якій формі – в частині 9 фраз», повідомив адвокат.

«Судове рішення здивувало всіх. Позов задоволено частково. Три фрагменти були визнані недостовірними… Суд заборонив згадувати ім’я Медведчука як персонажа книги – без його згоди. Моя перша реакція була такою, як у вас: ШОК!. Вперше за мої 15 років адвокатської практики в дифамаційних справах суд захистив позивача більше, ніж той просив», – написав адвокат у фейсбуці.

«Але, прочитавши рішення, зрозумів: суддя зробила все що, могла. Історії невідомі випадки, коли суди першої інстанції відмовлялися задовольнити численні позови Медведчука про захист честі, гідності, ділової репутації. Суддя Заставенко Марина Олександрівна теж не могла відмовити… Вона віддала пас далі. Вийшовши за межі позовних вимог, суддя гарантувала цим самим скасування її рішення судом апеляційної інстанції», – додав Якубенко.

19 жовтня Дарницький районний суд Києва ухвалив рішення, яким частково задовольнив позов народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Віктора Медведчука проти журналіста й історика Вахтанга Кіпіані та видавництва Vivat про заборону видання і поширення книги «Справа Василя Стуса».

Зокрема, суд вирішив визнати «недостовірною і такою, що порушує особисті немайнові права Віктора Медведчука на повагу до честі й гідності, недоторканності й ділової репутації» інформацію, поширену в кількох розділах книжки «Справа Василя Стуса».

«Зобов’язати Кіпіані і видавництво Vivat видалити з книжки із розділів «Кримінальна справа №5. Книга життя і смерті Василя Стуса» та «Чи вбивав адвокат Медведчук поета Василя Стуса» інформацію про особу Медведчука. Заборонити Кіпіані і видавництву Vivat розповсюджувати надрукований тираж книжки «Справа Василя Стуса» і подальше його тиражування до усунення порушення особистого немайнового права Медведчука», – оголосила суддя.

Крім того, суд заборонив Кіпіані і видавництву Vivat використовувати і поширювати в ЗМІ інформацію, яка міститься в згаданих двох розділах і «надає можливість ідентифікувати Віктора Медведчука як персонажа, дійової особи без його згоди».

Рішення набере законної сили після закінчення строку на подання апеляційної справи. Протягом 30 днів ухвалу можна оскаржити в Київському апеляційному суді.

Суддя 19 жовтня оголосила резолютивну частину рішення. Повний текст буде оголошений протягом 10 днів.

16 жовтня суд провів останнє засідання в цій справі. Під судом тоді зібралися декілька десятків активістів, які проводили акцію «Захистимо Стуса! Медведчука – під трибунал!».

У вересні 2019 року Віктор Медведчук заявив, що просить суд заборонити книжку журналіста й історика Вахтанга Кіпіані про «Справа Василя Стуса», бо та містить «висловлювання, які не відповідають дійсності». Сам журналіст назвав позов тиском на свободу слова.

Суд має вирішити, чи справді у 9 епізодах книги Кіпіані дозволив собі висловлювання, які не відповідають дійсності і принижують честь і гідність політика. У цих епізодах автор розповідає про Медведчука як адвоката поета Василя Стуса в судовому процесі 1980 року.

У видавництві Vivat, яке видало книжку, прогнозують, що Дарницький районний суд Києва таки може винести рішення на користь Медведчука і заборонити розповсюдження книжки «Справа Василя Стуса» та поширення будь-якої інформації про неї у ЗМІ та інтернеті.

Книга Вахтанга Кіпіані «Справа Василя Стуса» вийшла друком у травні 2019 року.

У ній зібрані ключові документи з колишнього архіву КДБ, які пояснюють, як і за що насправді судили українського дисидента. За словами Кіпіані, ця книжка не лише проливає світло на кримінальну справу, а й дає зрозуміти, якою Василь Стус був людиною.

Віктор Медведчук був державним захисником українського поета Василя Стуса. Його часто звинувачують у порушенні адвокатської етики під час цього процесу. Сам він своєї провини не визнає.