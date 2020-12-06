6 грудня минає 80 років від дня народження письменниці, дисидентки Ірини Калинець

6 грудня виповнюється 80 років від дня народження української письменниці, шістдесятниці, політика, громадської діячки, дослідниці історії України Ірини Калинець (1940–2012). 31 липня 2012 року вона відійшла у вічний світ через важку хворобу.

У день народження Ірини Калинець у Львові розпочнеться флеш-моб читання її поезії.

За життя Ірина Калинець говорила багато радикальних речей і це, звісно, не всім подобалося. Якою залишилась відома українка у пам’яті рідних і друзів?

Щоб стало наді мною білими долонями,

щоб стало наді мною оком печалі,

щоб стало наді мною наче ікона,

життя моє,

в якому я

сльоза лиш! – писала Ірина Калинець.

За словами поета Ігоря Калинця, дружина перестала писати вірші, вийшовши на волю з таборів і заслання, у 1980-х роках. Сьогодні вона, як поетеса, менш відома, але не менше цікава, аніж, як публіцист, громадська діячка, політик, в’язень радянських таборів.

Була вольова жінка

«Як поєднувалось у ній писати вірші і бути радикальною досить у висловлюваннях? Ірина була широко обдарована особа, була близька з мистецтвом, була вольова жінка. Вона бачила, що в Україні йдуть справи не так, як мають бути, але ми завжди надіялися, що от-от виправиться. Ірина багато працювала. Мала тему, шукала відповідні книжки, сиділа і читала, аналізувала, писала. Якщо до рук потрапляла потрібна книжка і цікава, то не відривалась. Часу на читання йшло дуже багато», – говорить Ігор Калинець.

Ігор Калинець видав 10 томів творів дружини і вважав це своїм обов’язком. Там відкривається весь світ Ірини Калинець. Новели, романи, наукові праці «Близьке далеке» й «Епоха гунів та її передісторія» (у світлі біблійних джерел), а це дослідження про життя Феодосія Печерського, загадки хрещення України-Русі, остання праця Ірини Калинець «Вільні студії над текстами Святого Письма», а ще опубліковані у збірці статті, промови, інтерв’ю, документи лист, численні фотографії.

До останньої хвилини працювала

«Вона до останньої хвилини працювала. Останні роки робила переклад Біблії, багато працювала на релігійну тематику. Я прийшла до неї і бачу, що Ірина на ліжку обкладена паперами, книжками. Вона сіла на край і каже: «Якби ти знала, як мене болить. Такий біль, як колись карали на смерть». Вона ніколи цього не казала, але мовила це дуже скупо, показала, як мужньо переносить це і до місяця часу її не стало, але до останнього працювала. Комп’ютер на руках, на ліжку, книжками обкладена – так запам’ятала», – пригадує львів’янка Мирослава Стасів.

З Іриною Калинець Мирослава Стасів познайомилась у Львові у 1968 році, коли вони прийшли під суд підтримати В’ячеслава Чорновола. А за день до арешту Чорновіл, у помешканні Мирослави Стасів, друкував матеріали. Кадебісти проводили обшуки у різних квартирах. Прийшли і до Мирослави Стасів, якій тоді було 26 років, а її донечці – місяць.

«З шафи було видно куток машинки. Поки вони шукали в іншій кімнаті, я візочок поставила і накинула пеленки на машинку. Знала, звісно, що друкує Чорновіл, бо читала і усвідомлювала чітко, які наслідки можуть бути. Таких, як я, було багато. Один сподвижник сам нічого не може зробити, бо мусить мати опертя. То було оточення дуже вірних людей.

Ірина багато говорила радикальних речей

Я щаслива, що знала таких людей, як Ірина Калинець, Вячеслав Чорновіл, ми зустрічались на Різдво, це були цікаві моменти. Ірина була мужня, вольова особа, людина високої працездатності і твердих переконань. Її покоління, яке відходить, покоління шістдесятників, несло у своєму серці іскру любові до рідної землі, України, не шкодуючи своєї кар’єри, ні свого особистого життя. При незалежності пішло по-іншому. Бо боротися – це одне, а коли вже Незалежність застала несподівано, були проблеми з кадрами. Ірина багато говорила радикальних речей і це не всім подобалося. Не можна щось робити напів, так казала», – каже Мирослава Стасів.

Калинці творили мистецько-культурне середовище

Ірина Калинець, із дому Стасів, народилась 6 грудня 1940 року у Львові, батьки були робітниками. Вона навчалась у Львівському університеті на філологічному факультеті. Вчителювала, працювала шкільним бібліотекарем. У березні 1961 року молоді поети Ірина та Ігор Калинці одружились. Вони творили мистецько-культурне товариство у Львові з художниками Карлом Звіринським, Богданом Сорокою, Олегом Міньком, Богданом Сойкою.

У 1970 році Ірина Калинець була у числі 9 осіб, які виступили на захист історика Валентина Мороза, який був арештований. Подружжя Калинців домагалось дозволу, щоб бути присутніми під час судових засідань.

У грудні 1971 року підпис Ірини Калинець був теж і під заявою про створення Громадського комітету на захист дисидентки Ніни Строкатої, чоловік якої Святослав Караванський був ув’язнений у Володимирській тюрмі.

Ірина та Ігор Калинці у січні 1972 року разом із іншими львів’янами гостили на Новий рік і Різдво поета Василя Стуса, разом колядували. Їхній вертеп увійшов в історію під назвою «сумний», оскільки 12 січня 1972 року різдвяна коляда завершилась обшуками і арештом 89 шістдесятників, із них 55 – із заходу України. Тоді судові процеси тривали до осені. Майже всі були засуджені. Серед них Василь Стус, Іван Світличний, В’ячеслав Чорновіл, Ірина Калинець, Стефанія Шабатура, Євген Сверстюк, а через півроку Ігор Калинець.

Кілька місяців Ірину Калинець утримували у слідчому ізоляторі КДБ у Львові. За життя вона була ініціатором створення у цій будівлі музею «Тюрма на Лонцького», що і вдалося. Слідчі КДБ намагались справу Ірини Калинець долучити до В’ячеслава Чорновола, до видання нелегальної літератури. У липні 1972 року суд засудив Ірину Калинець за статтею «антирадянська агітація і пропаганда» на 6 років ув’язнення в таборах суворого режиму, які відбула в Мордовії, та на 3 роки заслання, які була на Забайкаллі.

У справі мами – 9 томів

«КДБ замовив рецензію на вірші мами і тоді та замовлена група ( з викладачів факультету журналістики університету Франка – ред.) винесла вердикт, що твори просякнуті антирадянською ідеологією, що найбільш шкідливо, що оспівано нещасну Україну. Батьки очікували, що будуть арешти. У серпні 1972 року відбувся суд, який засудив маму до 6 років позбавлення волі у таборах суворого режиму і 3 роки заслання за статтею «антирадянська агітація та пропаганда». Мене вразили, коли я ознайомилась зі справою, дві фотографії. Це креденс, де тато тримав старовинні речі, а це ключі, годинники, які не ходили. Речі, які не містили нічого антирадянського, як і екслібриси Богдана Сойки і Богдана Сороки. Колекція виявилася небезпечна для КДБ. Я вже ніколи цього на креденсі не бачила. Все вилучили з нього, навіть мої якісь дитячі вірші теж потрапили у вилучені речі. Це для мене було страшно, що невинні речі стали свідками антирадянщини, а поезія Калинець була «злочином». У справі мами – 9 томів, тата – 4. Вирок їх поєднав, був однаковий – мордовські табори. Після таборів батьки були заслані на Забайкалля. У 9 класі я з бабусею поїхала до батьків. Ми зробили з мамою там фото в однакових вишиванках, які нам вишила бабуся.

Мама завжди була безкомпромісна, навіть в ув’язненні була активною щодо її подруг чи хворого Стуса. Вони оголошували голодування у підтримку інших в’язнів», – говорить донька Ірини Калинець Дзвенислава Мамчур-Калинець, яка взяла участь у програмі про шістдесятників. Одна з них була присвячена мамі.

Коли маму арештували Дзвенислава навчалась у другому класі, а повернулись батьки з неволі, коли вона закінчила школу.

«Материнську любов, яку не могла мені передати, всю передала своїй онучці Ганнусі, яку шалено любила, мала особливе ставлення. Мамині листи з ув’язнення до мене, до родини були дуже ніжні, гарні», – зауважує Дзвенислава Мамчур-Калинець.

«Таких жінок бракує Україні»

Ірина Калинець багато своєї поезії присвятила побратимам і посестрам.

Ще того віку вистачить для щастя

Прийти і вмерти на своїй землі, – ці рядки присвятила Василеві Стусу.

У 1981 Ірина Калинець вийшла на волю і продовжила свою громадську діяльність і боротьбу за незалежну Україну, за легалізацію УГКЦ. У березні 1989 року Ірину Калинець засудили на 10 діб арешту за організацію 22 січня на Святоюрському повір’ї панахиди з нагоди роковин Злуки українських земель у 1919 році.

У 1989 році була серед організаторів перепоховання в Україні поета Василя Стуса. У 1990 році Ірина Калинець обрана депутатом Верховної Ради.

«Ми познайомилися з Іриною, як вона вийшла з тюрми. У нас була тісна співпраця, коли вона очолювала управління освіти на Львівщині. Ірина перша в Україні написала концепцію української національної школи, відмовилась від радянських підручників, запровадила українознавство, вивчення історії України, якої не було. Вона гордилася тим, що відкрився військовий ліцей у Львові, бо розуміла, наскільки важливо виховувати дітей, які будуть свідомо захищати Україну.

Це унікальна була жінка

Це унікальна була жінка. Таких жінок так сьогодні бракує Україні. Я зверталась до мера Андрія Садового, щоб одній із вулиць у Львові присвоїти ім’я Ірини Калинець. Думала, що це не питання для мера і його оточення, що це само собою розумілось. Мені прийшла відповідь, що присвоєння імені робимо через 5 років із тим, що, можливо, якісь вийдуть гріхи на зовні про цю постать. Пройшло 5 років і знову пишу лист, що пора увічнити ім’я цієї великої українки у Львові. Відповіді немає. Мені боляче про це говорити», – зауважила Валентина Стрілько з Києва, яка очолює Міжнародний благодійний фонд імені Ярослава Мудрого.

У 2013 році ця організація започаткувала премію імені Ірини Калинець «за видатні здобутки у розвитку українського суспільства, утвердженні історичної пам’яті українського народу, його національної свідомості та самобутності, розвитку української освіти, культури та літератури».

У літературному слові Ірини Калинець багато сакральності. Вона поетично опрацювала Її ораторія «Іду. Накликую. Взиваю...», присвячена митрополитові Андрею Шептицькому. У 1998 році відбулась успішна прем’єра, пригадує диригент, художній керівник капели «Трембіта» Микола Кулик.

Ірину потрібно було знати

«Ірина мала мотивацію не музичну, а історичну, громадську, суспільну. Владика Андрей Шептицький займав у її свідомості багато, був взірцем. Вона опрацьовувала його тексти і ми попросили композитора Віктора Камінського написати музику. Після цього працювали над цим твором. Був незвичайний для ораторійної побудови, це були певні новаторства з урахуванням вкраплень, які бачила Ірина Калинець, щоб розкрити образ. Я старався прислуховуватися, щоб поєднати музичну сторону з ідеологічною, треба мати глибинне бачення. Отут Ірина Калинець була неперевершена. Ірину потрібно було знати, на чому вона стоїть, на що здатна заради своєї ідеї», – каже Микола Кулик.

Ірина Калинець на свій день народження любила приймати гостей вдома. Чоловік і донька пригадують, що ще до арешту у квартирі збиралось багато друзів, вони співали і розмовляли. Після арешту Ірина та Ігор Калинці любили зустрічатись із друзями, бо це була нагода поспілкуватись. А ось кілька років до смерті дні народження Ірини Калинець були у колі найрідніших і постійно ця зустріч переривалась численними телефонними дзвінками з вітаннями.

«Не пам’ятаю себе, щоб я не мріяла про Україну. Мені ввижалося, що тоді дзвенітимуть усі дзвони, стоятиме гучний передзвін усіх церковних дзвонів над усією Землею», – писала Ірина Калинець.