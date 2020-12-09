Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
09 грудня 2020, Київ 20:53
Фотогалереї

Дисидентка Ірина Калинець і КДБ. Оприлюднено 30 документів кримінальної справи

Ірину Калинець з роду Стасів заарештували 12 січня 1972 року. Вже влітку її засудили за звинуваченням в «антирадянській агітації і пропаганді» (ст. 62 КК УРСР) до 6 років ув’язнення в таборах суворого режиму та 3 років заслання. Через пів року такий же вирок отримав і її чоловік Ігор Калинець. Їхня маленька донька Звенислава була розлучена з батьками на 9 років.

Ув'язнення Ірина Калинець відбувала у Мордовії разом зі Стефанією Шабатурою, Надією Світличною, Іриною Сеник та іншими.

Ірина Стасів-Калинець (1940–2012) – українська письменниця, поетеса, шістдесятниця, діяч дисидентського руху, активістка українського національного і правозахисного руху, філолог.

До 80-річчя від дня її народження Центр досліджень визвольного руху спільно з Архівом СБУ та Архівом національної пам'яті опублікував документи з її архівно-кримінальної справи. Вони розміщені на сайті Електронного архіву Українського визвольного руху. Пропонуємо їх переглянути і в цій галереї, до якої додано й окремі фотографії із родинного архіву Ірини Калинець. А більше про про життя відомої громадсько-політичної діячки можна прочитати за лінком.
Фотографії заарештованої Ірини Калинець в анкеті КДБ. 1972 рік
1 Фотографії заарештованої Ірини Калинець в анкеті КДБ. 1972 рік
Ірина Стасів-Калинець із чоловіком Ігорем Калинцем
2 Ірина Стасів-Калинець із чоловіком Ігорем Калинцем
Ірина Калинець із донькою Звениславою
3 Ірина Калинець із донькою Звениславою
Ірина Стасів-Калинець (1940&ndash;2012) у роки навчання на філологічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка
4 Ірина Стасів-Калинець (1940–2012) у роки навчання на філологічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка
Довідка про хід слідства у справі по обвинуваченню Ірини Калинець
5 Довідка про хід слідства у справі по обвинуваченню Ірини Калинець
Звернення Ігоря Калинця до Верховного суду УРСР щодо касаційної скарги у справі Ірини Калинець (cтр. 1)
6 Звернення Ігоря Калинця до Верховного суду УРСР щодо касаційної скарги у справі Ірини Калинець (cтр. 1)
Звернення Ігоря Калинця до Верховного суду УРСР щодо касаційної скарги у справі Ірини Калинець (cтр. 2)
7 Звернення Ігоря Калинця до Верховного суду УРСР щодо касаційної скарги у справі Ірини Калинець (cтр. 2)
Звернення Ігоря Калинця до Верховного суду УРСР щодо касаційної скарги у справі Ірини Калинець (cтр. 3)
8 Звернення Ігоря Калинця до Верховного суду УРСР щодо касаційної скарги у справі Ірини Калинець (cтр. 3)
Звернення Ігоря Калинця до Верховного суду УРСР щодо касаційної скарги у справі Ірини Калинець (cтр. 4)
9 Звернення Ігоря Калинця до Верховного суду УРСР щодо касаційної скарги у справі Ірини Калинець (cтр. 4)
Додаток до протоколу обшуку в квартирі Ірини Калинець від 12 січня 1972 року
10 Додаток до протоколу обшуку в квартирі Ірини Калинець від 12 січня 1972 року
Додаток до протоколу обшуку в квартирі Ірини Калинець від 12 січня 1972 року
11 Додаток до протоколу обшуку в квартирі Ірини Калинець від 12 січня 1972 року
Пакет з фотокопією листа голові Івано-Франківського обласного суду з вимогою допустити на судовий процес рідних та друзів Валентина Мороза, підписаний серед інших Іриною Калинець (стр. 1)
12 Пакет з фотокопією листа голові Івано-Франківського обласного суду з вимогою допустити на судовий процес рідних та друзів Валентина Мороза, підписаний серед інших Іриною Калинець (стр. 1)
Пакет з фотокопією листа голові Івано-Франківського обласного суду з вимогою допустити на судовий процес рідних та друзів Валентина Мороза, підписаний серед інших Іриною Калинець (стр. 2)
13 Пакет з фотокопією листа голові Івано-Франківського обласного суду з вимогою допустити на судовий процес рідних та друзів Валентина Мороза, підписаний серед інших Іриною Калинець (стр. 2)
Пакет з фотокопією листа голові Івано-Франківського обласного суду з вимогою допустити на судовий процес рідних та друзів Валентина Мороза, підписаний серед інших Іриною Калинець (стр. 3)
14 Пакет з фотокопією листа голові Івано-Франківського обласного суду з вимогою допустити на судовий процес рідних та друзів Валентина Мороза, підписаний серед інших Іриною Калинець (стр. 3)
Заява з протестом проти повторного арешту Валентина Мороза, підписана серед інших Іриною Калинець від 1 вересня 1970 року (стр. 1)
15 Заява з протестом проти повторного арешту Валентина Мороза, підписана серед інших Іриною Калинець від 1 вересня 1970 року (стр. 1)
Заява з протестом проти повторного арешту Валентина Мороза, підписана серед інших Іриною Калинець від 1 вересня 1970 року (стр. 2)
16 Заява з протестом проти повторного арешту Валентина Мороза, підписана серед інших Іриною Калинець від 1 вересня 1970 року (стр. 2)
Копія протоколу допиту свідка Ірини Калинець в рамках кримінального провадження стосовно Богдана Гориня від 11 листопада 1965 року (стр. 1)
17 Копія протоколу допиту свідка Ірини Калинець в рамках кримінального провадження стосовно Богдана Гориня від 11 листопада 1965 року (стр. 1)
Копія протоколу допиту свідка Ірини Калинець в рамках кримінального провадження стосовно Богдана Гориня від 11 листопада 1965 року (стр. 2)
18 Копія протоколу допиту свідка Ірини Калинець в рамках кримінального провадження стосовно Богдана Гориня від 11 листопада 1965 року (стр. 2)
Копія протоколу допиту свідка Ірини Калинець в рамках кримінального провадження стосовно Богдана Гориня від 11 листопада 1965 року (стр. 3)
19 Копія протоколу допиту свідка Ірини Калинець в рамках кримінального провадження стосовно Богдана Гориня від 11 листопада 1965 року (стр. 3)
Копія протоколу допиту свідка Ірини Калинець в рамках кримінального провадження стосовно Богдана Гориня від 11 листопада 1965 року (стр. 4)
20 Копія протоколу допиту свідка Ірини Калинець в рамках кримінального провадження стосовно Богдана Гориня від 11 листопада 1965 року (стр. 4)
Копія протоколу допиту свідка Ірини Калинець в рамках кримінального провадження стосовно Богдана Гориня від 11 листопада 1965 року (стр. 5)
21 Копія протоколу допиту свідка Ірини Калинець в рамках кримінального провадження стосовно Богдана Гориня від 11 листопада 1965 року (стр. 5)
Копія протоколу допиту свідка Ірини Калинець в рамках кримінального провадження стосовно Богдана Гориня від 11 листопада 1965 року (стр. 6)
22 Копія протоколу допиту свідка Ірини Калинець в рамках кримінального провадження стосовно Богдана Гориня від 11 листопада 1965 року (стр. 6)
Копія протоколу допиту свідка Ірини Калинець в рамках кримінального провадження стосовно Богдана Гориня від 11 листопада 1965 року (стр. 7)
23 Копія протоколу допиту свідка Ірини Калинець в рамках кримінального провадження стосовно Богдана Гориня від 11 листопада 1965 року (стр. 7)
Копія протоколу допиту свідка Ірини Калинець в рамках кримінального провадження стосовно Богдана Гориня від 11 листопада 1965 року (стр. 8)
24 Копія протоколу допиту свідка Ірини Калинець в рамках кримінального провадження стосовно Богдана Гориня від 11 листопада 1965 року (стр. 8)
Телеграма на адресу Івано-Франківського обласного суду та Прокуратури УРСР з вимогою бути допущеними на судовий процес над Валентином Морозом, підписана серед інших Іриною Калинець
25 Телеграма на адресу Івано-Франківського обласного суду та Прокуратури УРСР з вимогою бути допущеними на судовий процес над Валентином Морозом, підписана серед інших Іриною Калинець

БІЛЬШЕ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG