Дисидентка Ірина Калинець і КДБ. Оприлюднено 30 документів кримінальної справи

Ірину Калинець з роду Стасів заарештували 12 січня 1972 року. Вже влітку її засудили за звинуваченням в «антирадянській агітації і пропаганді» (ст. 62 КК УРСР) до 6 років ув’язнення в таборах суворого режиму та 3 років заслання. Через пів року такий же вирок отримав і її чоловік Ігор Калинець. Їхня маленька донька Звенислава була розлучена з батьками на 9 років.
Ув'язнення Ірина Калинець відбувала у Мордовії разом зі Стефанією Шабатурою, Надією Світличною, Іриною Сеник та іншими.
Ірина Стасів-Калинець (1940–2012) – українська письменниця, поетеса, шістдесятниця, діяч дисидентського руху, активістка українського національного і правозахисного руху, філолог.
До 80-річчя від дня її народження Центр досліджень визвольного руху спільно з Архівом СБУ та Архівом національної пам'яті опублікував документи з її архівно-кримінальної справи. Вони розміщені на сайті Електронного архіву Українського визвольного руху. Пропонуємо їх переглянути і в цій галереї, до якої додано й окремі фотографії із родинного архіву Ірини Калинець. А більше про про життя відомої громадсько-політичної діячки можна прочитати за лінком.
Ув'язнення Ірина Калинець відбувала у Мордовії разом зі Стефанією Шабатурою, Надією Світличною, Іриною Сеник та іншими.
Ірина Стасів-Калинець (1940–2012) – українська письменниця, поетеса, шістдесятниця, діяч дисидентського руху, активістка українського національного і правозахисного руху, філолог.
До 80-річчя від дня її народження Центр досліджень визвольного руху спільно з Архівом СБУ та Архівом національної пам'яті опублікував документи з її архівно-кримінальної справи. Вони розміщені на сайті Електронного архіву Українського визвольного руху. Пропонуємо їх переглянути і в цій галереї, до якої додано й окремі фотографії із родинного архіву Ірини Калинець. А більше про про життя відомої громадсько-політичної діячки можна прочитати за лінком.
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