Російський історик Дмитрієв отримав премію «За права людини і верховенство права»

Голові карельського відділення правозахисного центру «Меморіал» Юрію Дмитрієву присудили премію «За права людини і верховенство права», повідомляє «Міжнародний Меморіал».

Премія заснована міністерствами закордонних справ Франції та Німеччини. Її вручають щорічно з 2016 року за внесок у захист прав людини в своїй країні і на міжнародному рівні.

Історик Юрій Дмитрієв – укладач і видавець Книг пам’яті жертв політичних репресій 1930-1940 років в Карелії. Він також виявив і займався вивченням масового поховання жертв в Сандармоху і Червоному бору.

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Зараз дослідник перебуває в СІЗО. Суд визнав його винним в насильницьких діях сексуального характеру щодо неповнолітньої прийомної дочки. Свою вину Дмитрієв не визнав. Соратники історика вважають його справу сфабрикованою. Зараз йде черговий процес у справі Дмитрієва.

Петрозаводський міський суд 22 липня визнав Дмитрієва винним у сексуальному насильстві над прийомною дочкою і засудив до трьох із половиною років колонії. За іншими пунктами обвинувачення його виправдали. З урахуванням часу, проведеного під вартою, Дмитрієв міг вийти на свободу в листопаді. Пізніше це рішення оскаржили всі сторони процесу.

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У вересні Верховний суд Карелії задовольнив вимогу прокуратури і посилив вирок Дмитрієву до 13 років колонії суворого режиму. Крім того, суд скасував виправдувальний вирок за статтями про виготовлення порнографії, розпусні дії і зберігання зброї й направив їх на новий розгляд в новому складі суду. Карельському історику можуть додати ще десять років колонії.

Правозахисники вважають, що кримінальне переслідування історика є помстою за його діяльність.

Багаторічний голова карельського «Меморіалу» – відомий історик і краєзнавець, який розслідував злочини сталінських часів. Саме він знайшов масове поховання в урочищі Сандармох у Карелії, де наприкінці 30-х років XX століття були поховані тисячі арештантів, розстріляних НКВС. Завдяки Дмитрієву і «Меморіалові» стали відомі імена кількох тисяч розстріляних під час Великого терору.