Суд у Росії збільшив до 13 років термін ув’язнення історика Юрія Дмитрієва

Верховний суд Карелії 29 вересня збільшив термін ув’язнення в колонії для історика, керівника карельського відділення товариства «Меморіал» Юрія Дмитрієва з трьох з половиною до 13 років, передає кореспондент Радіо Свобода.

У липні Дмитрієва визнали винним у насильницьких діях сексуального характеру щодо прийомної дочки. Якби вирок залишився без змін, Дмитрієв уже в листопаді міг би вийти на свободу.

За статтями про розпусні дії, виготовлення порнографії і незаконне зберігання зброї Дмитрієв у липні був виправданий. Зараз Верховний суд Карелії відправив справу в її виправдувальній частині вироку на новий розгляд.

Вирок, ухвалений Петрозаводським судом 22 липня, оскаржили всі сторони процесу – захист, обвинувачення і потерпілі. Суд призначив Дмитрієву нового адвоката. Його основний захисник Віктор Ануфрієв хворий і перебуває на карантині.

Кримінальні справи про виготовлення порнографії і розпусні дії порушили в 2016 році через виявлені в його комп’ютері кількох фотографій оголеної неповнолітньої прийомної дочки. Дмитрієв заперечує провину, стверджуючи, що робив фотографії з метою документування стану здоров’я дочки. У 2018 році Дмитрієва виправдали у цій справі, однак згодом скасували виправдувальний вирок і порушили ще одну справу – про насильницькі дії.

Історик наполягає на своїй невинуватості. На його захист була організована громадська кампанія. Напередодні діячі культури, вчені, правозахисники, політики і журналісти звернулися до голови Верховного суду Карелії Анатолію Наквасу з проханням перенести розгляд справи Дмитрієва в інший регіон Росії, проте суд відмовився це зробити.

У 1990-х роках експедиція під керівництвом Дмитрієва виявила в Карелії масові поховання жертв політичних репресій в урочищі Сандармох. Були складені списки загиблих, які нараховували понад шість тисяч імен. Дмитрієв є автором двох книжок – «Місце розстрілу – Сандармох» і «Місце пам’яті Сандармох».

За кілька днів до розгляду апеляції у Верховному суді Карелії кілька державних і прокремлівських ЗМІ і телеграм-каналів опублікували фотографії прийомної дочки Дмитрієва, які, як стверджується, фігурують в його кримінальній справі і мають, на думку авторів публікацій, вказувати на його винуватість. Про джерело цих фото в публікаціях не сказано або стверджується, що вони були раніше «опубліковані в мережі».